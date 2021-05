Wenn Traumhäuser in der Region am Holzmangel scheitern

Mit Holz lässt sich beinahe alles bauen. Gerne auch Häuser. Doch dazu muss es erst einmal verfügbar sein. Und das ist gerade ein echtes Problem. Eine Entspannung ist nicht in Sicht.

Bauherren und Holz verarbeitende Betriebe sind in Sorge. Die Rohstoffpreise ziehen an und machen das Bauen teurer. Vor allem beim Holz ist diese Entwicklung in den vergangenen Monaten auffällig. Der Hauptverband der deutschen Holzindustrie hat bereits die eigene Branche dazu aufgerufen, angesichts der Materialengpässe „fair miteinander umzugehen“.

Kostenplanungen werden über den Haufen geworfen, Zeitpläne können nicht eingehalten werden. Eine Firmen aus der Region hamstern Holz, um die Produktion aufrecht zu erhaltenNachfrage bei Experten zeigt, wie misslich die Lage derzeit ist. Und dass es noch eine Weile so weitergehen könnte.

So eine Situation habe sie noch nicht erlebt, erklärt Ann-Kathrin Beimel-Alfke, Geschäftsführerin bei AKB Holzbau in Stutensee-Spöck. Die Architektin blickt auf die Zahlen der Holzpreise der vergangenen Monate. Es geht nur nach oben. „Bei Bauholz haben sich die Preise verdoppelt“, so die Geschäftsfrau.