Wie bereiten sich die Feuerwehren der Hardt auf brennende E-Autos vor?

Die Feuerwehren im nördlichen Landkreis Karlsruhe lernen in Schulungen den Einsatz am brennenden Elektroauto. Sofort gelöscht werden kann das Fahrzeug jedoch immer noch nicht.

Hans-Peter Hoffmann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Graben-Neudorf, räumt mit einem Vorurteil auf: „Grundsätzlich existiert für uns kein Unterschied bei der Löschung eines Verbrennerautos und eines E-Autos, nur dass wir beim E-Auto viel mehr Wasser benötigen“, sagt er. „Bereits vor gut vier Jahren haben wir ein E-Auto, das im Einsatz der Gemeinde ist, zur Erkennung angefordert und technische Unterschiede im Vergleich zu Verbrennerautos beleuchtet“, so der Kommandant weiter.

„Wie sind die Kabel verlegt?“ oder „Wie sieht der Unterboden aus?“, seien beispielsweise Fragen des Lehrgangs oder in Online-Schulungen der Landesfeuerwehrschule Bruchsal gewesen. „Dabei haben wir alte Zöpfe abgeschnitten, um unseren Leuten die Angst zu nehmen“, so Hoffmann weiter, denn schließlich seien die E-Autos geprüft und zugelassen. Auch sein Amtskollege in Pfinztal, Kommandant Christian Bauer, verweist auf Fortbildungen und Übungsdienste, wo die Besonderheiten der E-Autos angesprochen wurden.