Ein Kubikmeter Holz bindet rund eine Tonne CO 2 . Als Faustformel gilt, dass ein Hektar Wald über das Jahr circa sechs Tonnen CO 2 bindet, wobei die größte CO 2 -Einbindung bei einem Baum zwischen seinem 20. und 40. Lebensjahr stattfindet. Ein Mensch produziert in einem Jahr übrigens etwa neun Tonnen CO 2 .