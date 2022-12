Die Meldung ging durch die Medien: Ein Zwei-Sterne-Restaurant in Nürnberg verlangt eine Geldstrafe von Gästen, die trotz Reservierung nicht erscheinen. 100 Euro pro Person werden im „Essigbrätlein“, in dem das Sieben-Gänge-Menü knapp 200 Euro kostet, dann fällig.

Was halten die Gastronomen in der Hardt vom offensiven Vorgehen der fränkischen Kollegen? Wie groß ist das Problem mit Gästen, die trotz Buchung nicht erscheinen? Die Küchen-Profis im nördlichen Karlsruher Landkreis gehen sehr unterschiedlich mit der Problematik um.

Klare Kante zeigt Alexander Schuh, Chef von „Schuh’s Restaurant“ in Eggenstein. „Ich habe das in der Presse verfolgt und kann das Vorgehen der Kollegen gut verstehen“, sagt er. Dass Gäste buchen und dann nicht erscheinen, komme in seinem Restaurant eher selten vor. Aber wenn dies passiere und die Absage sehr kurzfristig erfolge, sei das mehr als ärgerlich.

Wir planen ja auch unsere Mitarbeiter nach Gästezahl ein. Alexander Schuh, „Schuh´s Restaurant“ in Eggenstein

Der Gastronom macht eine nachvollziehbare Rechnung auf: „Wir haben 60 Plätze, wenn sechs unbesetzt bleiben, fehlen uns am Ende zehn Prozent der Einnahmen. Wir planen ja zudem auch unsere Mitarbeiter nach Gästezahl ein.“ Ihm werde bei kurzfristiger Absage die Chance genommen, andere Gäste zu bewirten.

Bei großen Festivitäten wie aktuell an Weihnachten oder Silvester wird bei Schuh auch schon mal Vorkasse fällig. „Dann schicken wir vorab eine Rechnung. Bei vielen Sterne-Restaurants ist das längst Usus, dass es vorher über Kreditkarte läuft. Wenn sich das weiter durchsetzt, wird das auch in der gutbürgerlichen Küche ankommen“, meint der Restaurant-Chef. Er fände das fair. Denn in der Oper oder im Kino kaufe man sich die Karte ja auch vorher.

Im „Walk‘sches Haus“ gibt es keine Gebühren für Reservierungen

Im Romantik-Hotel „Walk‘sches Haus“ in Weingarten sagt Sommelier Jens Hüsing: „Gut 90 Prozent unserer Gäste sagen rechtzeitig ab, sodass wir darauf reagieren können.“ Es komme auch schon mal vor, dass jemand zwei Stunden vorher absage. Gerade während der Corona-Pandemie habe das zugenommen.

„Das ist zwar ärgerlich. Aber wir berechnen keine Gebühren und haben es auch nicht vor“, erklärt der Norddeutsche. Allerdings, speziell beim sternegekrönten „Zeitgeist“ innerhalb des Betriebs mit seinen beiden Restaurants würden Gäste, die nicht erscheinen, bei 13 Tischen schon stark ins Gewicht fallen. Bei Großveranstaltungen mit sehr vielen Personen wird daher auch in Weingarten im Vorfeld eine Rechnung gestellt.

Gute Erfahrungen mit ihrer Kundschaft hat Bianca Machauer, Chefin von „Zum Goldmädchen“ in Linkenheim-Hochstetten, gemacht. „Ich schätze, 98 Prozent unserer Gäste sagen so ab, dass wir gut planen können.“ Von Gebühren hält sie nichts. Kein Problem mit Absagen hat das „Restaurant Insel Rott“ am Rhein. Der Grund ist simpel:„Bei uns gibt es gar keine Reservierungen. Die Leute sollen einfach vorbeikommen. In der Regel finden wir ein Plätzchen.“