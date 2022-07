Wie sich Kommunen und Pflegeheime im Karlsruher Norden auf die große Hitze vorbereiten

Es mögen sich jetzt schon Schweißperlen auf Thomas Künners Stirn bilden, wenn er an die kommende Woche denkt. „Ab 35 Grad, da wird’s schwierig“, sagt der Chef einer Hausentrümplungsfirma. Und diese Temperaturen wird das Thermometer nach den jüngsten Vorhersagen der Wetterdienste erreichen.

Nicht nur Künner und seine Kollegen fürchten frühe Hundstage – auch Bedienstete bei Kommunen, in Heimen und in der Gastronomie freuen sich nicht auf die Temperaturen jenseits der 35 Grad.

Künner, der Entrümpelungsspezialist, hat einen anstrengenden Job. Mit der Gluthitze wird die körperliche Arbeit noch einmal herausfordernder. „Wir haben beim durchschnittlichen Leerräumen einer Wohnung zwischen 20 und 30 Kubikmeter, die weggeschafft werden müssen“, sagt Künner.

„Wenn dann die Wohnung in einem höheren Stockwerk ist, oder gar ganz oben unter dem Dachgeschoss, dann kann das schon sehr unangenehm werden“, beschreibt er. Eine große Strategie, um mit der Hitze fertig zu werden, gebe es nicht, sagt er mit hörbarem Bedauern in der Stimme.

Bei Entrümpelungsspezialist ist durchhalten angesagt

Alles, was man tun könne, wäre unter Umständen früher anzufangen. Künner wirft einen kurzen Blick auf den Terminkalender der kommenden Woche: „Der ist gut gefüllt. Da bleibt eigentlich nur eines: durchhalten.“

Die körperlichen Arbeiten eines Entrümplers müssen die Bewohner in den Pflegeheimen der Hardt nicht leisten – sie sind aber dennoch besonders gefährdet. Darauf müssen die Pflegeheimbetreiber reagieren, und zwar in praktisch jedem Sommer, wie Anya Barros von der Evangelischen Stadtmission Karlsruhe erklärt.

Die Organisation betreibt unter anderem das Seniorenzentrum Stutensee in Blankenloch. „Bei uns ist das Vorgehen Standard. Wir schauen immer danach, dass unsere Bewohner ausreichend trinken.“

Alles, was sich während der angekündigten Ofenhitze ändere, seien die verstärkten Anreize für die Bewohner, sich mit Flüssigkeit zu versorgen. „Getränke sind immer sichtbar und gut erreichbar“, so die Sprecherin. Erinnerungen, das Trinken nicht zu vergessen, seien Routine.

Wir achten auf leichte Mahlzeiten, etwa mehr Joghurt oder Kaltschalen. Anya Barros, Evangelische Stadtmission Karlsruhe

Die besonders appetitliche Präsentation von Saftschorlen sowie Eiskaffee oder –schokolade animiere die Bewohner zusätzlich zum ausreichenden Trinken. „Zudem bieten wir wasserreiches Obst wie Melonen an. Wir achten auf leichte Mahlzeiten, etwa mehr Joghurt oder Kaltschalen“, erklärt Barros.

Menschen mit Demenz reduziertes Durstgefühl

Bei Bewohnern, die an Demenz litten, wisse man, dass sie weniger trinken würden. Gerade bei jenen Senioren habe sich ein Trinkprotokoll bewährt. „Wenn ein Bewohner kein Durstgefühl hat und nichts trinkt, legen wir in Absprache mit dem Hausarzt auch eine Infusion. Das ist aber nur eine absolute Notfallmaßnahme“, betont sie.

Was wird sonst noch zur Kühlung der Bewohner getan? „Wir haben kleine Pools, die wir mit Wasser füllen, damit sich die Bewohner mit einem Fußbad abkühlen können“, so Barros. Und wenn ein Bewohner bei den unangenehmen Temperaturen stärker schwitzt, komme er auch unter die Dusche, um danach frisch eingekleidet zu werden.

Kaltgetränke im Bauhof Stutensee

Besonders hart arbeitende Menschen wie Mitarbeiter an einem Bauhof leiden auch unter der extremen Hitze. Kommunen reagieren darauf: Sie haben als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht. Bei der Stadt Stutensee werden den Mitarbeitern des Bauhofs Kaltgetränke angeboten, auch die Erweiterung der Gleitzeit gehört mit zum Konzept.

Zusätzliche Verschattungen wie Markisen an den Dienstgebäuden erleichtern die Arbeit ebenfalls etwas. Wie ein Stadtsprecher erklärt, gehörten dann auch Hitzeschutz-Kleidung wie Kopfbedeckung, Langarm-Shirt oder Kühlwesten dazu.

Auch in der Gastronomie bemerkt man die hohen Temperaturen. Andreas Nagel, Inhaber von Andreas Bräu in Eggenstein-Leopoldshafen, rechnet an den heißen Tagen mit weniger Umsatz. „Außerdem kommen die Leute später. Viele suchen zunächst nochmal die Abkühlung im Schwimmbad.“

Bei den hohen Temperaturen fließe auch weniger Alkohol: „Die Gäste greifen dann lieber zu Limonaden, alkoholfreiem Bier oder Radler.“