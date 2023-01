Für viele ist am Dreikönigstag Schluss: Nach den Feiertagen haben Christbäume in zahlreichen Haushalten ausgedient. Doch wohin mit Fichte, Nordmannstanne und Co? Die BNN geben einen Überblick über die Christbaumsammlungen im nördlichen Landkreis Karlsruhe.

Graben-Neudorf

Wer in Graben-Neudorf seinen Christbaum loswerden möchte, hat im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden noch etwas Zeit. Hier sammelt der CVJM Graben-Neudorf erst am Samstag, 14. Januar, die ausgedienten Bäume ein. Darüber informiert der CVJM auf seiner Webseite.

Die Bäume sollten ab 9 Uhr gut sichtbar am Straßenrand abgestellt werden. Die Helferinnen und Helfer des CVJM holen sie dann gegen eine Spende von zwei Euro ab. Ab 17 Uhr gibt es dann ein Freudenfeuer auf dem CVJM-Plätzle (Liedolsheimer Landstraße).

Dettenheim

In beiden Dettenheimer Ortsteilen ist der CVJM für die Sammlung der Tannenbäume zuständig. Abgeholt werden sie hier am Samstag, 7. Januar. In Rußheim beginnt die Sammlung um 9.30 Uhr, in Liedolsheim eine Stunde später um 10.30 Uhr.

Über eine Spende von zwei Euro für die Jugendarbeit freue man sich, informiert der CVJM. Ab 17 Uhr werden die Bäume dann im Ortsteil Liedolsheim beim Bolzhof verbrannt. Zum Tannenbaumfeuer gibt es Glühwein, Punsch und Bratwurst.

Linkenheim-Hochstetten

Auch in Linkenheim-Hochstetten übernimmt der CVJM die Sammlung der Weihnachtsbäume. Gesammelt wird hier am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr. Bäume sollten abgeschmückt und gut sichtbar am Straßenrand stehen. Eine Spende von zwei Euro kann entweder persönlich bei Abholung übergeben oder überwiesen werden.

Das Geld komme der Jugendarbeit sowie einem Hilfsprojekt zugute, so der CVJM auf seiner Webseite. Ab 14 Uhr gibt es ein Tannenbaum-Feuer mit Punsch und Glühwein auf dem CVJM-Platz im Gründel.

Eggenstein-Leopoldshafen

In Eggenstein übernimmt in diesem Jahr die Jugendfeuerwehr der Abteilung Eggenstein die Tannenbaum-Sammlung. Darüber informiert die Gemeinde auf ihrer Webseite. Spenden sollten wegen Diebstahlgefahr nicht an den Baum gehängt werden. Die Sammlung findet am Samstag, 7. Januar, statt.

In Leopoldshafen können ausgediente Weihnachtsbäume bis zum 7. Januar an zentralen Sammelstellen abgegeben werden. Diese befinden sich am Donauring 71 (Parkplatz Andreasbräu), am Brüsseler Ring bei der kleinen BMX-Bahn, am Parkplatz Kindergarten in der Neckarstraße, am Parkplatz Mainzer Straße/Einkaufszentrum, am Parkplatz Nordring beim Glascontainer, am Festplatz und an der Grünfläche beim Alten Rathaus. Außerdem können Weihnachtsbäume am Grünabfallsammelplatz in Leopoldshafen abgegeben werden.

Stutensee

Wann der Tannenbaum abgeholt wird, hängt in Stutensee vom Stadtteil ab. In Blankenloch, Büchig und Spöck sammelt die Jugend der christlichen Kirchengemeinden am Samstag, 7. Januar, die Bäume ein, in Staffort und Friedrichstal am Samstag, 14. Januar.

Eine Spende von zwei Euro wird erbeten, in Staffort wird der Baum für 1,50 Euro abgeholt. Auch hier sollten die Bäume bereits am Straßenrand stehen.

Weingarten

Hier beginnt die Sammlung am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr. Die Bäume sollten gut sichtbar am Straßenrand stehen, so der verantwortliche CVJM. Auch hier sollten Baumbesitzer die Spenden nicht in den Baum hängen. Helferinnen und Helfer werden beim Einsammeln klingeln und die Spende dann entgegennehmen, heißt es auf der CVJM-Webseite.

Das gespendete Geld fließt zu gleichen Teilen in die Jugendarbeit sowie an den Nationalverband YMCA Kenia, der mehrere Schulen und Ausbildungsstätten unterhält.

Walzbachtal

In Walzbachtal sammelt die Jugendfeuerwehr die alten Christbäume ein. Am Samstag, 7. Januar, geht es hier ab 9 Uhr los. Gesammelt wird in allen Ortsteilen. Auch hier freue man sich über eine Spende, heißt es online. Wer seine Spende nicht an den Baum hängen möchte, kann stattdessen einen Namenszettel aufhängen, die Helferinnen und Helfer klingeln dann.

Pfinztal

Zwei Veranstalter, gleicher Termin: Wer seinen ausgedienten Baum abgeben möchte, kann dies in Pfinztal in allen Ortsteilen am Samstag, 7. Januar, tun. In Söllingen und Wöschbach sammelt die Jugendfeuerwehr die Bäume ein. Diese sollten ab 9 Uhr gut sichtbar am Straßenrand stehen. In Wöschbach werden dafür seit 2. Januar Zettel verteilt, die an den Baum gehängt werden sollten. Spenden fließen in die Jugendarbeit der Feuerwehr.

In Kleinsteinbach und Berghausen übernimmt der CVJM die Sammlung der Christbäume. In Kleinsteinbach geht es um 10 Uhr los, über eine Spende freue man sich, heißt es vom CVJM. Ein Freudenfeuer gibt es hier nicht, die Bäume werden nach der Sammlung beim Bauhof abgegeben.