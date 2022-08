Karlsruher Polizei sucht mit Personenbeschreibung nach geflüchtetem Radfahrer

In der Nacht auf Sonntag kollidieren ein Motorradfahrer und ein Radfahrer auf dem Karlsruher Adenauerring. Während der Radfahrer verletzt flüchtet, muss der Motorradfahrer ins Krankenhaus. Wie geht es ihm jetzt?

Ein Radfahrer stößt in der Nacht auf Sonntag mit einem Motorradfahrer zusammen und flüchtet verletzt in den Wald.

Die Polizei sucht den vermeintlich Schwerverletzten mit Hunden und Hubschrauber, doch bleibt erfolglos.

Drei Tage nach dem Vorfall am Karlsruher Adenauerring geht die Polizei nun mit einer genauen Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit.

Polizei beschreibt Radfahrer

Der bislang unbekannte Fahrer war wohl um die 60 Jahre alt und auffallend groß, heißt es von der Polizei. Zeugen schätzen seine Körpergröße auf 1,85 bis 1,90 Meter. Er soll lange, helle Haare haben und vermutlich eine kurze grüne Hose und ein graues Oberteil getragen haben.

Entgegen der ersten Zeugenaussagen verletzte sich der Mann beim Sturz vom Fahrrad wohl nur leichter an der rechten Körperseite. Unter anderem hatte er eine leicht blutende Wunde am rechten Knie und eine Schürfwunde an der rechten Schläfe.

Mann war mit silbernem Rad unterwegs

Der Mann soll gegen 22 Uhr nach dem Unfall zu Fuß in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Das beschädigte Fahrrad wurde von der Polizei sichergestellt. Es handelt sich um ein silbernes Herrenfahrrad der Marke „Campus“.

Das Rad ist ein älteres Modell mit schmalem schwarzem Sattel, der leicht beschädigt ist. Der Sattel war leicht nach vorne geneigt, so die Polizei.

Am Fahrrad ist nur am hinteren Rad ein schwarzes Schutzblech, am Lenker sind silberne Griffe, sogenannten Hörnchen, montiert. Außerdem ist eine orangefarbene Klingel angebracht.

Der bei dem Unfall verletzte Motorradfahrer konnte das Krankenhaus nach Behandlung seiner Verletzungen am Sonntag verlassen.