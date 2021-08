Karlsruher Polizeianwärterin: „Das negative Bild übertönt oft die positiven Aspekte“

Die Tür der Wohnung wird nur mit einem herumliegenden Schuh aufgehalten. Sie zu öffnen, wäre ohne ihn unmöglich. Dahinter häufen sich Flaschen und jede Menge anderer Müll. Eindrücke aus einem Einsatz, die Clara Menke nicht vergisst. Die angehende Polizistin sieht zum ersten Mal, in welch katastrophalen Zuständen manche Menschen leben.

Sie will helfen: Nicht nur in Notsituationen, sondern auch im Alltag. „Nach einem kleineren Unfall etwa habe ich zwei ältere Frauen beruhigt und mit ihnen durchgesprochen, wie das weitere Vorgehen ist“, erinnert sich Menke, die derzeit im Polizeiposten Weingarten arbeitet.

Den ganzen Tag im Büro zu sitzen, das ist nicht das, was sich die 20-jährige Kickboxerin für ihren Alltag vorstellt. Seit rund einem Jahr ist sie Polizeianwärterin und sammelt erste Erfahrungen in den unterschiedlichen Einsatzbereichen. „Das negative Bild über den Beruf des Polizisten ist oft so laut, dass es die positiven Aspekte übertönt“, so Menke.