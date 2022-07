Karlsruher PTV Group übernimmt italienische Software-Firma Axylog

Die Karlsruher PTV Group übernimmt den italienischen Anbieter für Transport-Monitoring, Axylog. Damit erweitere PTV sein bestehendes Logistikportfolio und eröffne neue Wachstumspotenziale, teilte eine Sprecherin am Mittwoch in Karlsruhe mit. Der Zusammenschluss werde zusätzliche Möglichkeiten für Innovationen und datenbasierte Produkte eröffnen. PTV entwickelt Software für Verkehrsplanung und Transportlogistik.

Die Cloud-basierte Lösung von Axylog „macht den gesamten Transportprozess transparent und ermöglicht eine Überwachung, Analyse und Kontrolle in Echtzeit“, so das Unternehmen.

Standort und Status von Sendungen seien jederzeit ersichtlich, Handel, Speditionen und Transportunternehmen könnten Kunden einfach und schnell über die voraussichtliche Ankunftszeit einer Bestellung informieren. Die mobile App für Fahrer digitalisiere zudem den gesamten Abhol- und Zustellungsprozess, einschließlich des elektronischen Zustellungsnachweises.

Axylog ist p assende Ergänzung des Portfolios der Karlsruher PTV Group

„Das Transport-Monitoring-Tool von Axylog ergänzt unser Tourenoptimierungs-Portfolio perfekt. So können wir eine umfassende Lösung für den gesamten Transportplanungs- und Lieferprozess anbieten“, sagte Christian U. Haas, Geschäftsführer der PTV Group.

„Transparenz und dynamische Kommunikation mit Kunden gehören heute zu den Schlüsselelementen, um qualitativ hochwertigen Service zu gewährleisten. Gemeinsam mit Axylog befähigen wir unsere Kunden, ihr Angebot und damit ihre Geschäftsentwicklung zu verbessern.“

Das 1979 in Karlsruhe von Hans Hubschneider gegründete Unternehmen PTV („Planung, Transport und Verkehr“) war 2017 an die Porsche SE verkauft worden. 2021 verkaufte die Gesellschaft, die auch die Mehrheit am VW-Konzern hält, 60 Prozent ihrer Anteile an den Finanzinvestor Bridgepoint.

Mitte März wurde dann der US-Anbieter Econolite übernommen. Der Umsatz von PTV lag 2021 bei 117 Millionen Euro. Die Geschäftsführung will PTV auch durch Übernahmen zu einem „Leading Player“ im Markt für datenbasierte intelligente Verkehrssysteme machen.