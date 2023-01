Karlsruher Radverleihsystem KVV.nextbike knackt Zwei-Millionen-Marke

Schon zwei Millionen Mal wurden die Räder von KVV.nextbike bislang ausgeliehen. Wie der KVV am Freitag bekannt gibt, ist der Verkehrsverbund mit dem Angebot weiter auf der Erfolgsspur. „Dass wir diese Marke in so kurzer Zeit erreicht haben, hätten wir nicht gedacht und macht uns sehr glücklich. Es zeigt, wie gut unser umweltfreundliches Mobilitätsangebot in der Region angenommen wird und dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt KVV-Projektleiter Dr. Frank Pagel.

Im Frühjahr 2019 hatte der KVV das bisherige Verleihsystem „Fächerrad“ von der Stadt Karlsruhe übernommen und auf sein Verbundgebiet ausgeweitet – und dabei die Zahl der Leihräder kontinuierlich erhöht.

Inzwischen gibt es die KVV.nextbike-Räder in Karlsruhe, Ettlingen, Baden-Baden, Rastatt, Bruchsal, Gaggenau und Rheinstetten. Insgesamt stehen 835 Fahrräder in der Region zur Verfügung. Der größte KVV.nextbike-Standort ist Karlsruhe. Hier wurde erst 2021 die Zahl der Räder von 300 auf inzwischen 634 aufgestockt, so der KVV.

Nachdem KVV.nextbike bereits 2021 ein Rekordjahr mit mehr als einer halben Million Ausleihen verzeichnen konnte, wurde dieses Ergebnis im Jahr 2022 mit rund einer Million verliehenen Rädern nun nochmal massiv gesteigert. Somit wurden laut KVV 2022 so viele Räder ausgeliehen, wie in den drei Jahren davor zusammen.