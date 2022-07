Karlsruher Singer-Songwriterin Neeki vor dem großen „Fest“-Auftritt

Zur Person: Neeki wurde am 21. Dezember 1982 in Karlsruhe geboren. Als Jugendliche lernte sie Fagott, Klavier und Gitarre und spielte im Schulorchester des Helmholtz-Gymnasiums. Ihr Album „Tanz dich frei“ mit elf deutschsprachigen Songs erschien im März 2020 – kurz danach kam Corona. Zweimal musste ihr geplanter Auftritt auf dem „Fest“ verschoben werden, in diesem Jahr klappt es endlich: Neeki spielt am „Fest“-Samstag (23. Juli) um 15 Uhr auf der Hauptbühne. Dort wird sie unter anderem auch ihre neue Single „Unsere Zeit“ vorstellen. Im Hauptberuf arbeitet Neeki als Musikpädagogin in einer Kita in Karlsruhe. Während der Corona-Zeit machte sie verschiedene Ausbildungen, zum Beispiel zur Happiness-Trainerin.

Vorbild: „Der 1997 verstorbene österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Frankl. In seinem Buch ‚… trotzdem Ja zum Leben sagen’ schildert er seine Erfahrungen in Konzentrationslagern. Auch als es ihm sehr schlecht ging, ist er nicht daran zerbrochen. Er hatte eine sehr positive Einstellung zum Leben.“

Lieblingsmusik: „Zuletzt begeisterte mich die Kapelle Petra. Auch die Foo Fighters und Tracey Chapman mag ich.“

Lieblingsfilm: „Harry Potter kann ich mir immer anschauen.“

Motto: „Es ist wie es ist, aber es wird, was du daraus machst.“