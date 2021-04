Krise, Lockdown, Kurzarbeit – das hat Folgen für die Tafelläden. An den Lebensmittelläden für Bedürftige herrscht Hochbetrieb. Dass in einem reichen Land so viele Menschen auf Unterstützung angewiesen sind, ist für die Leiter der Tafeln eine Form von gesellschaftlichem Versagen.

Geduldig stehen die Menschen in einer langen Schlange vor dem kleinen Laden in der Marie-Alexandra-Straße. Auch wenn es nur schrittweise nach vorne geht, kommt doch keine Hektik auf.

Die meisten in der Schlange Stehenden tragen einen Mund-Nasen-Schutz, halten sich an die Abstandsregeln und kennen das Prozedere vom wöchentlichen Einkauf in der Beiertheimer Tafel. Warteschlangen von bis zu 150 Metern sind hier während der Corona-Pandemie keine Seltenheit. Zeit haben die meisten allerdings genügend dabei, denn viele der Kunden sind Rentner oder leben von Hartz IV.

„Meine Rente reicht nicht zum Leben aus. Und irgendwo muss ich ja Lebensmittel einkaufen“, sagt eine ältere Frau am Ende der Schlange. Und bei schönem Wetter sei das Warten nicht so schlimm, so komme man wenigstens für eine Stunde am Tag an die frische Luft.