Karies weg – Corona da? Nicht bei uns, sagt die Kassenzahnärztliche Vereinigung und gibt bekannt: In Baden-Württemberg hat sich noch kein einziger Patient in einer Zahnarztpraxis infiziert. Ein Karlsruher hat daran allerdings erhebliche Zweifel.

Infektion in der Praxis

Eine Corona-Ansteckung beim Zahnarzt? Das hat es in Baden-Württemberg noch nicht gegeben. Davon ist die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) Baden-Württemberg überzeugt und ließ die Öffentlichkeit kürzlich wissen: „Es ist uns kein Fall in Baden-Württemberg bekannt, in welchem eine Corona-Infektion im Zusammenhang mit einer Zahnarztpraxis beziehungsweise einer zahnärztlichen Behandlung stand oder steht.“

Stefan B. aus Karlsruhe hat an dieser Aussage erhebliche Zweifel. In einer Mail an die BNN schrieb er: „Diese Aussage ist falsch.“

Der junge Mann ist überzeugt, dass er sich beim Aufenthalt in einer Karlsruher Zahnarztpraxis am 27. November 2020 mit dem Coronavirus infiziert hat.