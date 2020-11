Zwei Sätze wehende Ohren und eine große Begeisterung bringen Magnum und Sonic mit, etwas Zeit ihre Halterin Rieke Kokenge. Die 36-Jährige macht gerade Mittagspause, und sie nutzt sie für einen kleinen Spaziergang mit ihren Hunden im Karlsruher Norden. Die beiden sind aktive Hunde mit einem großen Bewegungsbedürfnis, sie sprühen buchstäblich vor Energie, doch wenn Rieke Kokenge leise sagt: „Hierher“, dann hören sie aufs Wort. Man sieht: Die drei sind ein eingespieltes Team - und das, obwohl sie sich in einem ganz grundlegenden Punkt unterscheiden. Magnum und Sonic sind Fleischfresser und ihr Frauchen nicht.

Man könnte sogar sagen, bei Frauchen ist da eine ganze Menge Ekel im Spiel. „Ich bin schon sehr lange Vegetarierin. Ich mag Fleisch einfach nicht, weder den Geruch noch den Geschmack“, erzählt die Karlsruherin beim Spaziergang. Ihre Hunde mit rohem Fleisch zu ernähren, nein: rohes Fleisch überhaupt nur anzufassen - das wäre ihr wohl nie in den Sinn gekommen, wenn Magnum vor zehn Jahren nicht von einem Tag auf den anderen Fakten geschaffen und mit dem Trockenfutter endgültig gebrochen hätte.

„Er hat einfach nichts mehr gefressen“, erinnert sich Rieke Kokenge. „Vier Tage lang habe ich sämtliche Hundetrainer-Tricks probiert, aber es war einfach nichts zu machen.“ Zur Hundeliebe kam die Verzweiflung, und plötzlich war das Undenkbare denkbar: Die überzeugte Vegetarierin erwog tatsächlich, ihren Hund zu barfen. Als Hundefan war ihr natürlich schon vorher klar, wofür dieses Ernährungskonzept steht. Wer barft, füttert sein Tier möglichst genau auf die Art und Weise, wie sich schon dessen Urahn, der Wolf, ernährt hat. Kurz gesagt: Gefressen wird das ganze Tier. Im Napf landet also ein buntes Allerlei aus Fleisch, Knochen, Sehnen, Herz, Hirn, im Idealfall sogar Pansen mit Inhalt. Dazu püriertes Obst und Gemüse, ab und an ein wenig Öl.

Innereien an der Fleischtheke

Vier Tage sind nicht lange - aber wenn man sie mit einem geliebten Tier verbringt, das nicht mehr frisst, können sie einem schon mal lange vorkommen. Die Zeit reichte jedenfalls, um sich das Nötigste anzulesen, und dann machte sich Rieke Kokenge auf in einen gut sortierten Supermarkt in der Nordweststadt. „Dort habe ich mir das Nötige an der Fleischtheke zusammengekauft. Sie hatten alles: Herz, Lunge, sogar Pansen.“ Danach ging das zerteilen und portionieren in der heimischen Küche los. Messer, die zuvor nur Zwiebeln, Zucchini und Kräuter gesehen hatten, machten Bekanntschaft mit Sehnen, Knorpel und Knochen. Und Rieke Kokenge roch Dinge, die sie nie zuvor gerochen hatte - und übrigens auch niemals wollte. „Ich war zum Glück damals erkältet. Sonst hätte ich es vielleicht nicht durchgezogen“, sagt sie heute.

Immerhin: Der erste Napf war ein voller Erfolg. Magnum fraß - und Rieke Kokenge fand sich mit dem Unvermeidlichen ab. „Hunde fressen nunmal Fleisch, denen geht es prima damit. Und ich möchte es ihnen nicht verwehren, nur weil ich kein Fleisch esse“, erklärt sie. Das gilt auch für Sonic, der vor fünf Jahren als Welpe zu ihr kam. Am Anfang bekam er Trockenfutter, speziell für Welpen, doch ziemlich schnell roch auch für ihn der Inhalt von Magnums Napf interessanter als der eigene. Heute werden ganz selbstverständlich beide Hunde gebarft.

Fleischbestellung im Internet

Inzwischen ist Rieke Kokenge fast so etwas wie eine Expertin für Fleischteile und Innereien. Und liegt voll im Trend. Immer mehr Hundebesitzer barfen ihre Lieblinge - obwohl viele Tierärzte nicht dazu raten. Man kann jede Menge falsch machen, und das Resultat wäre dann ein mangelernährter, schlimmstenfalls kranker Hund. (Siehe „3 Fragen an“). Das passiert Rieke Kokenge aber sicher nicht, denn sie hat jede Menge Bücher darüber gelesen, wie man richtig barft, und außerdem inzwischen fast zehn Jahre Erfahrung im Rücken. Zur Sicherheit lässt sie ihre Hunde auch regelmäßig untersuchen. Sie sind topfit.

Der Einkauf - auch da hat die Zeit für die Karlsruherin gespielt - ist jedenfalls inzwischen wesentlich komfortabler möglich. Alle drei Wochen bestellt Rieke Kokenge kiloweise Fleisch und Innereien bei einem Anbieter im Internet, der dann innerhalb von 24 Stunden in einer Thermobox liefert. Dann geht die Arbeit mit dem Fleischermesser los. Und mit jeder Menge Plastikboxen. Zerteilen, portionieren, eintuppern. Aufgetaut wird dann immer ein paar Stunden vor dem Füttern.

Liebe versus Ekel

Ein Fleischfan wird aus Rieke Kokenge nie werden. Aber sie hat für sich einen Weg gefunden, mit ihrem Ekel umzugehen. „Ich kaufe die meisten Sachen gewolft, dann sehe ich wenigstens nicht, was es mal war. Und damit die Hunde auch was zu kauen haben, schneide ich beispielsweise ein Stück Hals hinein. Oder Hühnermägen. Das geht.“

Ab und zu geht die Karlsruherin aber auch die Extrameile. Vor dem Geruch von „grünem Pansen“, also einem ungewaschenen Tiermagen samt vorverdautem Inhalt, würden vermutlich sogar große Fleischfans erst einmal zurückschrecken. Für Hunde aber ist so etwas eine Delikatesse. „Für die ist das die Praline, wenn man sonst immer nur die Standard-Schokolade kriegt“, erklärt Rieke Kokenge. Deshalb sagt sie nie nein, wenn ihr ein Jäger aus dem Bekanntenkreis von Zeit zu Zeit einen frischen Schafspansen anbietet. Sondern sie öffnet sowohl ihr Fenster als auch ihr Herz weit und zerteilt und portioniert.