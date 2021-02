Gerichtsvollzieher, Polizeibeamte und zwei Mitarbeiter des Jugendamts stehen vor einer Wohnungstür in Baden-Baden. Ihre Mission: ein vierjähriges Kind von der Mutter wegholen. Sie klingeln. Einmal, zweimal, dreimal. Niemand öffnet.

Mithilfe eines Schlüsseldienstes kommen sie ins Haus. Mutter und Kind sind verschwunden, die Wohnung ist leer. 50 Meter weiter wartet Mirco Schmidt aus Karlsruhe in einem Auto (Namen zum Schutz der Beteiligten geändert).

Schmidt ist der Vater des gesuchten Mädchens. Er steht parat, um die kleine Anna in Empfang zu nehmen. Will ihr Schutz und ein Zuhause geben, will für sie da sein. Vom Bettchen bis zur Jeanshose hatte er in Windeseile alles für die Ankunft der Kleinen vorbereitet. Das war Ende November vergangenen Jahres.