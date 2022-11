Manege frei für den 13. Karlsruher Weihnachtscircus

Vom 22. Dezember 2022 bis zum 8. Januar 2023 heißt es endlich wieder „Manege frei“ für das völlig neue Manegen-Spektakel des Karlsruher Weihnachtscircus! Bereits zum 13. Mal bringt die Romanza Circusproduction in Zusammenarbeit mit dem Marktamt der Stadt Karlsruhe die „Besten der Besten“ aus der internationalen Circuswelt in die Fächerstadt.

Das Publikum kann sich auch in diesem Winter auf eine hochkarätige Show mit spektakulärer Artistik, faszinierenden Darbietungen, erfrischender Comedy und selbstverständlich wieder bester Live-Unterhaltung für die ganze Familie freuen.

Den grauen Alltag für zweieinhalb Stunden vergessen

„Gerade in diesen unruhigen Zeiten ist es besonders wichtig, dass die Menschen die Sorgen, Krisen und den grauen Alltag mal für zweieinhalb Stunden vergessen können.“, so Zirkuschef Joachim Sperlich. „Wir möchten auch in diesem Winter wieder eine herausragende Show präsentieren, die den hohen Erwartungen des Karlsruher Publikums gerecht wird“.

Zu sehen gibt es in der neuen Show des Karlsruher Weihnachtscircus unter anderem spektakuläre Schleuderbrettartistik vom Trio The Gents aus Ungarn. Schier unglaubliche Handvoltigen und waghalsige Flüge präsentiert die Truppe Ethiopia aus Äthiopien.

Eine einmalige, moderne Comedy-Nummer

Außerdem gibt es in diesem Jahr für die kleinen und großen Zuschauer besonders viel zu Lachen dafür sorgt unter anderem Michael Olivares aus Spanien mit seiner einmaligen, modernen Comedy-Nummer. Jede Menge Fingerspitzengefühl und Koordinationsvermögen bringt Fußball-Jongleuse Helena Polach aus Tschechien in die Manege des Karlsruher Weihnachtscircus.

Abgerundet wird der 2,5-stündige Show-Cocktails von vielen weiteren faszinierenden Darbietungen in der Luft und auf dem Manegenboden. Interessenten können sich schon jetzt auf eine völlig neue, speziell für die Spielzeit in Karlsruhe zusammengestellte Show und beste Unterhaltung für die ganze Familie zum schönsten Fest des Jahres freuen.

Tickets sind ab sofort erhältlich

Veranstaltungsbegleitend gibt es selbstverständlich wieder eine vielfältige Gastronomie in einer gemütlichen, weihnachtlichen Atmosphäre mit Weihnachtsmarkt und unzähligen geschmückten Christbäumen im großen, beheizten Foyer-Zelt! Ein einzigartiges Ambiente, das zum Verweilen einlädt.

Tickets gibt es ab sofort im ONLINE-TICKETSHOP unter www.karlsruher-weihnachtscircus.de, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region, über das Ticketportal ReserviX unter www.reservix.de sowie ab 16. Dezember täglich ab 10 Uhr durchgehend an den Circuskassen erhältlich. Die Ticket-Hotline unter Tel. 01522/58 12 166 oder 01522/58 10 858 ist ab 01.11. geschaltet.