Karlsruher ZG Raiffeisen-Gruppe kommt gut durch die Corona-Krise

Die Karlsruher ZG Raiffeisen-Gruppe ist bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Allein die Märkte steigerten im vergangenen Jahr ihren Umsatz um nahezu 19 Prozent. Auch die Baustoff-Sparte legte mit knapp 14 Prozent überdurchschnittlich zu.

Das teilte die Genossenschaft am Mittwoch bei ihrer Bilanz-Pressekonferenz in Rastatt mit. „Natürlich hat das verstärkte Kundeninteresse an Themen wie Gartengestaltung sowie Bau und Renovierung in der Pandemie unser Geschäft angekurbelt“, so Vorstand Lukas Roßhart.

Man habe aber auch im Vertrieb und mit der Betonung der Regionalität richtig agiert.

ZG Raiffeisen-Gruppe macht d eutliches Plus beim operativen Ergebnis

Die Unternehmensgruppe blicke auf das beste Ergebnis seit der Umstrukturierung vor zehn Jahren zurück. Sie habe einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 23,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Das sind also beim operativen Ergebnis 14,7 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Der Konzernumsatz lag bei 1,154 (2019: 1,160) Milliarden Euro.

Roßhart blickt optimistisch in die Zukunft: Neue Kunden hätten die große Genossenschaft im vergangenen Jahr kennengelernt.