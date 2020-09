Mit Blaulicht und Vollgas zu den Kleinsten

Karlsruhes Kindernotärzte werden rund 660-mal pro Jahr alarmiert

Springt Matthias Kuch oder einer der anderen vier Karlsruher Kindernotärzte ins Einsatzfahrzeug, warten am Ziel Eltern in höchster Anspannung. Die meisten jungen Notfallpatienten sind keine drei Jahre alt. 1.100 Mal pro Jahr rast das speziell ausgerüstete Fahrzeug durch die Stadt oder in die Region. Es fährt nur, weil Spender das Projekt finanzieren und das Team ehrenamtlich arbeitet.