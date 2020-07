Karlsruhe

Kein Platz für Lkw: fehlende Stellplätze an Autobahnen als Unfallrisiko

Überfüllte Parkplätze für Lkw an Autobahnen führen in der Region rund um Karlsruhe immer wieder zu mitunter schweren Unfällen. Ein großes Problem, denn in Deutschland fehlen laut einer Schätzung bis zu 40.000 Stellplätze. Das baden-württembergische Verkehrsministerium setzt auch auf intelligente Verkehrssteuerung.