Als Kim Blaustein (Name von der Redaktion geändert) zum Mediationstermin kommt, ist sie wild entschlossen: Keinen Zentimeter wird sie auf diese Mikey Marx (Name von der Redaktion geändert) zugehen. Was erlaubt die sich überhaupt? Ein Wohnmobil als Ausgleich dafür, dass sie Kims Eltern gepflegt hat. So weit kommt‘s noch! Hat sie ja keiner drum gebeten. Eine Angestellte auf dem Pferdehof war diese Mikey. Nicht mehr! Dem entsprechend wird sie auch bezahlt. Und jetzt, wo Kims Eltern tot sind und der Pferdehof ihr gehört, gibt es überhaupt keinen Grund, dieser Mikey auch noch ein Wohnmobil zu kaufen. Die soll froh sein, wenn sie nicht vom Hof fliegt.

Mikey ist ähnlich aufgewühlt, als sie zum Treffen mit Kim fährt. Sie hat regelrecht Angst davor, der Tochter ihrer ehemaligen Chefs gegenüber zu treten. „Diese kalte Schlange“, denkt sie. „Hat sich nicht einmal um ihre Eltern oder den Hof gekümmert. Und nach diesem tragischen Autounfall gehört ihr plötzlich alles. Dabei hat sie keinen Schimmer von Pferden. Und von Menschen sowieso nicht.“

Zu Beginn ist die Anspannung greifbar