Keine Feste: Corona gräbt Gnadenhof in Neureut das Geld ab

Auf dem Gnadenhof Neureut finden alte und kranke Tiere ein Zuhause. In der Vergangenheit finanzierte sich der Trägerverein nicht zuletzt über Feste - die in diesem Jahr wegen Corona ausfallen müssen. Helfen würden jetzt viele Paten.

Ein Fuchs schleicht aus dem angrenzenden Wald auf die Koppel. Er zögert kurz und schaut sich um. Hurtig setzt er seinen Weg dann fort. Das Ziel: einer der Futtertröge, in denen sich allerlei Leckereien befinden, die es geschickt zu stehlen gilt. Der Fuchs merkt nicht, dass er von mehreren Augenpaaren beobachtet wird.

Da ist zum Einen die streng dreinblickende Ziege, die Meister Reineckes Tun von einem gemütlichen Sofa aus betrachtet. Eine Katze auf einem Dachgiebel scheint zu überlegen, ob sich eine Auseinandersetzung mit dem Schlawiner lohnt und eine winzige Zwergpony-Lady reckt ihren Kopf über das Gatter, um bloß nichts zu verpassen.

Der Fuchs kommt nur zum klauen

Zwei junge Hunde tollen herum und ein Kind springt ihnen hinterher. Was auf den ersten Blick wie eine Bilderbuch-Idylle aus einer Astrid-Lindgren-Geschichte aussieht, ist in Wirklichkeit Teil eines harten Existenzkampfes, den es jeden Tag neu zu gewinnen gilt. Denn die schöne Szene spielt nicht in Bullerbü oder Lönneberga, sondern in Karlsruhe, genauer in Neureut, auf dem Gnadenhof für Tiere.

Klaus Graf, seines Zeichens ehrenamtliches Vorstandsmitglied des gemeinnützigen Vereins „Gnadenhof für Tiere e.V“, hat es sich gemeinsam mit den anderen ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern und vielen ebenfalls ehrenamtlichen Helfern zur Aufgabe gemacht, alten und kranken Tieren ein neues und lebenswertes Zuhause zu geben.

Derzeit wohnen auf dem Hof zehn Ziegen und Schafe, zehn Pferde und vier Katzen. „Der Fuchs gehört nicht offiziell zu uns“, lacht Graf, „Aber er kommt regelmäßig vorbei, um Essbares zu klauen.“ Die anderen tierischen Bewohner des Hofes kamen unter völlig unterschiedlichen Umständen auf dem wunderschönen, geläufigen Gelände zusammen.

Haflingerstute seit 16 Jahren auf dem Hof

„Belle“ wurde 2014 abgegeben. Die damals erst vierjährige Kaltblut-Stute hatte eine Muskelverletzung, konnte kaum noch gehen und wurde mit dem Handicap für ihre Halter schlichtweg wertlos. Im Gnadenhof wurde „Belle“ gehegt und gepflegt – inzwischen geht es ihr viel besser.

Auch „Asti“ fühlt sich hier sichtlich wohl. Die inzwischen biblisch alte 30-jährige Haflingerstute wurde 2004 in schlechtem, abgemagertem Zustand abgegeben. Auch ihr konnte geholfen werden. Unter anderem muss die lungenkranke „Asti“ regelmäßig inhalieren – ein Prozedere, das weder für das Pferd noch für die Helfer sehr bequem, aber hilfreich ist.

„Die Tiere haben fast alle kein gutes Leben gehabt, bevor sie zu uns kamen.“ Manch einer, der seine Haustiere loswerden will, legt sie einfach wie Müll vor dem Tor des Gnadenhofs ab. Wie jener „Tierfreund“, der ein paar Wasserschildkröten als „Geschenk“ hinterließ. Für die musste dann mit Hilfe des Veterinäramtes erst mal ein neuer Abnehmer gefunden werden, denn auf Amphibien ist der Hof einfach gar nicht vorbereitet.

Die beliebten Feste fallen aus

Seit 2009 ist der von Anja Spinner gegründete Verein in Neureut ansässig, davor war er in Durlach. Das 8500 Quadratmeter große Gelände, welches den Hof heute beherbergt, war bei der Übernahme völlig verwildert. Am Anfang, während Vereinsmitglieder es mit Idealismus, Elan und unter Einsatz gesammelter Kräfte herrichteten, musste noch keine Pacht bezahlt werden, inzwischen sind es 400 Euro im Monat.

„Wenn man noch die Futter- und Tierarztkosten dazu nimmt, kommt gleich ein stattlicher Betrag zusammen“, sagt Graf, der neben seiner eigentlichen Arbeit als Lagerist jede freie Minute auf dem Gelände verbringt. „Durch Spenden kommt zum Glück einiges rein, aber das meiste Geld verdienen wir durch Feste.“

Und das ist das Problem, denn wegen der Corona-Pandemie konnte und kann 2020 keines dieser bei Jung und Alt beliebten Feste stattfinden. „Im Frühling gab‘s kein Frühlingsfest, an Ostern keinen Tag der offenen Tür und im August muss leider auch das von uns organisierte Mittelalterfest gleich nebenan in der Linkenheimer Landstraße ausfallen.“ Das Geld, das man dort eingenommen hätte, würde dringend benötigt, doch in diesem Jahr ist halt auch hier alles anders.

Beim Rundgang über das Gelände erzählt Graf die Geschichte der beiden Sofas, die auf einem kleinen Hügel auf der Ziegen-Koppel stehen und von den meckernden Paarhufern gern als Ruheplatz genutzt werden. „Einmal brachte jemand neun kleine Zicklein auf einmal vorbei. Eines davon nahmen wir mit in unsere Wohnung und zogen es dort auf. Als es sich immer aufs Sofa setzte, kamen wir auf die Idee, auch hier auf dem Gelände zwei aufzustellen.“

Die Lämmer hat ein Schäfer schlicht vergessen

Eine gute Idee, denn eines der beiden Sofas ist fast immer durch eine glücklich oder streng dreinschauende Ziege belegt. Was allerdings nicht bedeutet, dass sich der Gnadenhof nun über etliche alte Sofas vor seinen Toren freuen würde. „Sofas haben wir im Moment eigentlich genug“, sagt Graf. Was aber, neben Geld- oder Futterspenden, immer gesucht wird, sind Paten für die Tiere – ab zehn Euro monatlich ist man dabei.

Schließlich erzählt Graf noch, auf welche Art einst ein paar Lämmer in den Gnadenhof gekommen waren. „Ein Wanderschäfer hatte sie, als er weiterwanderte, schlicht vergessen. Irgendjemand entdeckte sie und brachte sie zu uns.“

Ein Besuch auf dem Gnadenhof stimmt einerseits traurig und andererseits sehr froh: Traurig ist die Tatsache, dass Tiere – oft nach langer „Dienstzeit“ – einfach wie Abfall behandelt und abgeschoben werden. Froh stimmt aber der Einsatz vieler Menschen, die versuchen, den geschundenen Mitkreaturen einen würdigen Lebensabend zu ermöglichen.

Der Fuchs ist schon wieder unterwegs und trägt eine Schnitte Brot im Fang. Eine Ziege guckt streng und irgendwo wiehert ein Pferd.