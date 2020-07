Entspannter Einlass

Keine Kontrollen der Namen auf den „Fest“-Tickets

Punkt 16.36 Uhr war es soweit: Der Einlass an der Karlsruher Europahalle wurde geöffnet. Ganz zivilisiert kamen die ersten „Fest“-Besucher durch die Kontrollen. Taschen, die durchsucht wurden, erhielten ein Band. Überraschend friedlich lief alles ab: So wurden die wartenden Gäste bereits an den Eingängen nach Geschlecht sowie „mit und ohne Rucksack“ sortiert.