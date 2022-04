Keine Testpflicht mehr in Kitas: So geht es in Karlsruhe weiter

Unterschiedlich. Zum Stichtag wurden beispielsweise die Tests in den katholischen Kindertageseinrichtungen in der Stadt eingestellt. Der Träger hält jedoch weiterhin an der Maskenpflicht für Eltern und pädagogische Fachkräfte fest. Ein freiwilliges Testangebot könne man nicht machen, da es keine Finanzierung der Tests mehr gibt, sagt Ulrike Tiedtke. Sie ist die stellvertretende Sachgebietsleitung Kindertageseinrichtungen der katholischen Kirche. Auch die Arbeiterwohlfahrt (AWO) bietet in ihren Einrichtungen keine Tests mehr für die Kinder an. Das Personal bekommt noch bis Ende April Tests gestellt. Ob sie bei der Arbeit eine Maske tragen, wird den Fachkräften überlassen, sagt Esther Marggrander. Sie ist bei der AWO für die Kitas zuständig.