Besuchsverbot

"Keiner kann wochenlang durcharbeiten" - Karlsruher Pfleger beklagt Zustände in Corona-Krise

Angehörige dürfen Bewohner von Pflegeheimen in Baden-Württemberg nicht mehr besuchen. Das bringt alle an emotionale Grenzen, berichtet ein Altenpfleger aus dem Raum Karlsruhe. Er erklärt, warum es doch ein richtiger Schritt ist - und was sich in der Pflege dringend ändern muss.