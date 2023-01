Eine brennende Kerze hat am Donnerstagabend in Grötzingen einen Brand ausgelöst. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Wie die zuständige Branddirektion mitteilt, war das Geschäft im Erdgeschoss beim Eintreffen der Einsatzkräfte verraucht. Zwei Personen wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihren Wohnungen in den Obergeschossen zügig und unverletzt ins Freie gebracht.

Der Laden im Erdgeschoss wurde durch einen Trupp unter Atemschutz kontrolliert. Dort konnten die Einsatzkräfte ein brennendes Blumengesteck entdecken. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage bestätigte, brannte eine Kerze nieder.

Durch einen zügigen Löschangriff konnte der Brand schnell abgelöscht und somit ein Übergreifen auf andere Bereiche des Geschäftes verhindert werden.

Die Feuerwehr setzte zur Entrauchung Lüfter ein. Das betroffene Gebäude in der Grötzinger Bahnhofstraße wurde nach den Löscharbeiten komplett kontrolliert. Die Bewohner konnten noch am Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.