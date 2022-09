Der Licht-Test ist ein Service, bei dem Kfz-Meisterbetriebe kleine Licht-Mängel in der Regel sofort und kostenlos beheben. Nur notwendige Ersatzteile sowie umfangreiche Diagnose- und Einstellarbeiten müssen bezahlt werden. Die bundesweite Aktion gibt es bereits seit 1956, sie wird gemeinsam vom Kraftfahrzeuggewerbe und der Verkehrswacht organisiert. Schirmherr ist der Bundesverkehrsminister.

Eine einwandfrei funktionierende Beleuchtung ist notwendig, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen und selbst gesehen zu werden. Außerdem ist es wichtig, dass die Scheinwerfer optimal eingestellt sind, damit der Gegenverkehr nicht unnötig geblendet wird. Das ist natürlich gerade in der dunklen Jahreszeit von großer Bedeutung.

Nur korrekt justierte Scheinwerfer bringen eine optimale Reichweite und blenden nicht. Schon eine neue Lampe kann die Strahlenführung verändern. Nur mit einem guten optischen Gerät lässt sich der Scheinwerfer wieder genau einstellen. Neben den Scheinwerfern werden auch alle anderen Fahrzeugleuchten gecheckt.

Glühlampen brennen plötzlich durch. Jedoch verlieren sie mit der Zeit auch an Leuchtkraft. Bis zu 30 Prozent gehen laut Experten im Laufe des Lampenlebens verloren. Der rechtzeitige Austausch einer schon lange leuchtenden Glühlampe kann sich also lohnen. Empfohlen wird, Halogenlampen für das Abblendlicht vorsorglich etwa alle drei Jahre zu wechseln - und zwar paarweise. So ist sichergestellt, dass nicht kein oder zu wenig Licht auf die Straße kommt.

Eine Übersicht von Kfz-Innungs-Werkstätten in der Region:

Audi Zentrum Karlsruhe

Autohaus Beier

Autohaus Brenk

Bosch Service, Mitsubishi Vertragshändler, SsangYong Vertragshändler, Nissan Vertragswerksstatt, Zertifizierter Thule Partner, Peugeot Scooter

Webseite: www.autohaus-brenk.de

Ottostraße 10, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.30 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Telefon: +49 (721) 944 13-0

Autohaus Finger

Partner für VW und Audi in Neureut

Webseite: www.autohaus-finger.de

Donauschwabenstraße 40, 76149 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Do 7.30 - 18.00 Uhr, Fr. 7.30 - 17.00 Uhr

Telefon: +49 (721) 97860-0

Autohaus Geisser GmbH

Volvo Vertragshändler Vertrieb und Service

Webseite: www.autohaus-geisser.de

Sudetenstr. 75, 76187 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:00 - 18:30 Uhr , Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 565000

Autohaus Jüttner

Autohaus Morrkopf

Spezifikation: VW und Skoda Service Partner, Service und Reparatur, Lack und Karosserieservice, Glasreparatur, Reifen-und Räderservice, E-Mobilitäts-Partner für Verkauf und Service, TÜV-Abnahme im Haus, Euromobil Autovermietung

Webseite: www.autohaus-morrkopf-weingarten.de

Durlacher Straße 80, 76356 Weingarten

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Telefon: +49 (7244) 70 10 0

Autohaus Müller

Autohaus Stoppanski

Volkswagen, Audi und ŠKODA Vertragspartner in Ettlingen bei Karlsruhe

Webseite: www.stoppanski.de

Mörscher Str. 3, 76275 Ettlingen

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7:30 Uhr – 18:00 Uhr; Samstag 8:30 Uhr – 13:00 Uhr

Telefon: +49 (7243) 57700

Mail: info@stoppanski.de

BAS Autoservice

KFZ-Meisterwerkstatt, AC Auto Check Partner, Service und Reparaturen (fast) aller Art, HU/ AU, Klimaservice, Unfall-und Glasservice, Reifenservice, 3-D Achsmessstand, Motordiagnose/Fehlerauslese u.v.m.

Webseite: www.autoservice-baschnagel.de

Gottesauer Str. 26, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:00 - 17:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 388181

Emil Frey Ungeheuer Automobile Karlsruhe

BMW und MINI Partner: Angebote, Service & Teile

Webseite: www.emilfrey.de/ungeheuer/ungeheuer-karlsruhe

Ottostraße 22, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 18:30 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 94930

Ford Hatzner

Ford Autohaus: Neuwagen, Gebrauchtwagen, Sercie und Reparaturen

Webseite: www.ford-hatzner-karlsruhe.de

Rüppurrer Straße 102, 76137 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 18:00 Uhr, Sa. 8:00 - 12:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 937820

S&G Automobil AG