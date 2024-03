Einfach mit dem Auto durch die Waschanlage, Sommerreifen drauf und ab in die neue Saison? Bloß nicht! Nach dem Winter gehört weit mehr zum Frühjahrs-Check. Bei den Meisterbetrieben der Kfz-Innung werden Kunden von Experten beraten.

Unterboden- und Lackschäden, verschlissene Wischerblätter, verstopfte Innenraumfilter – das sind nur einige der möglichen Blessuren, die im Winter die Kälte, Matsch, Split und Lauge verursacht hat. Bei den Meisterbetrieben der Kfz-Innung berät fachlich gut geschultes Personal. Egal, ob Reparaturen an Reifen, Airbags oder Motoren: Kunden werden hier einwandfrei betreut.

An einer gründlichen Wagenwäsche inklusive Unterboden, Radkästen und Felgen führt kein Weg vorbei. Sie schützt vor Korrosion an Lack und Karosserie. Ist alles soweit klar, wird inspiziert und ausgebessert: Kleine Steinschläge an Lack und Unterboden verschwinden mit Lackstift oder Smart-Repair-Arbeiten. Besonderes Augenmerk gilt der Frontscheibe. Mängel im Sichtbereich sind sicherheitsrelevant und sollten von Profis ausgebessert werden. Lackpolitur oder -versiegelung geben dem Auto ein glänzendes Finish.

Technikprüfung für die Sicherheit

Eine Technikprüfung an Bremsen, Auspuff, Stoßdämpfern und der Elektronik sorgt für die notwendige Sicherheit und gelingt der Werkstatt im Handumdrehen. Noch ein Pluspunkt für die Profis: Der Wechsel von Winter- auf Sommerreifen ist bei ihnen am besten aufgehoben. Die Werkstatt übernimmt die Sichtprüfung (Schäden, Alter, Profiltiefe), das Auswuchten und den Check von Luftdruck und RDKS-Systemen. Sind neue Reifen fällig, gibt‘s die Beratung gratis.

Für eine längere Lebensdauer sorgt auch ein fachmännischer Blick auf die Füllstände: Motoröl, Brems- und Kühlflüssigkeit werden kontrolliert, wenn nötig aufgefüllt. Die Scheiben garantieren nur klare Sicht, wenn jetzt der Sommerreiniger – spezialisiert auf Insekten, Baumharz, Vogelkot und Staub – zum Einsatz kommt. Ein Funktionstest bringt Mängel an der Beleuchtung ans Licht: Gibt es Beschlag oder Blessuren? Funktionieren alle Lampen? Strahlen sie nicht zu tief, zu hoch, oder funzeln sie nur? Immerhin fühlt sich fast jeder dritte Autofahrer laut einer ADAC-Umfrage nachts regelmäßig geblendet.

Über saubere und kühle Luft freuen sich nicht nur Allergiker, wobei zugesetzte Pollen- oder Aktivkohlefilter für Schimmelpilze und Bakterien ein gefundenes Fressen sind. Sie sollten jährlich getauscht werden. Auch die Klimaanlage verliert mit der Zeit Kühlmittel und bedarf einer Desinfektion.

Autohaus Ph. Hatzner

Ford Autohaus: Neuwagen, Gebrauchtwagen, Sercie und Reparaturen

Webseite: www.ford-hatzner-karlsruhe.de

Rüppurrer Straße 102, 76137 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 18:00 Uhr, Sa. 8:00 - 12:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 937820

Autohaus Jüttner

Automobile, Werkstatt, Zubehör, Zusatzdienste

Webseite: www.auto-juettner.de

Ottostraße 5a-7, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 07.30 - 18.00 Uhr, Sa. 09.00 - 13.00 Uhr, So. geschlossen

Telefon: +49 (721) 943570

Autohaus Morrkopf

Spezifikation: VW und Skoda Service Partner, Service und Reparatur, Lack und Karosserieservice, Glasreparatur, Reifen-und Räderservice, E-Mobilitäts-Partner für Verkauf und Service, TÜV-Abnahme im Haus, Euromobil Autovermietung

Webseite: www.autohaus-morrkopf-weingarten.de

Durlacher Straße 80, 76356 Weingarten

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Telefon: +49 (7244) 70 10 0

BAS Autoservice

KFZ-Meisterwerkstatt, AC Auto Check Partner, Service und Reparaturen (fast) aller Art, HU/ AU, Klimaservice, Unfall-und Glasservice, Reifenservice, 3-D Achsmessstand, Motordiagnose/Fehlerauslese u.v.m.

Webseite: www.autoservice-bas.eu

Gottesauer Str. 26, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:00 -12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 388181

BMW Ratzel

Service und Reparatur

Webseite: www.ratzel.bmw

Waldstraße 44, 76351 Linkenheim-Hochstetten | Lorenzstraße 1, 76297 Stutensee-Blankenloch

Öffnungszeiten: Linkenheim-Hochstetten Mo. - Fr. 7:30 - 18:00 Uhr, Sa. nach Vereinbarung | Stutensee-Blankenloch Mo. - Fr. 8:00 - 17:00 Uhr, Sa. 9:00 - 12:00 Uhr

Telefon: +49 (7247) 93730 | +49 (7244) 73650

Karrer & Barth und Partner GmbH

„Bosch-Serivce“ KFZ-Werkstatt, Service und Reparatur aller Marken

Webseite: www.karrer-barth.de

Kußmaulstraße 15, 76187 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Do. 7:00 - 18:00 Uhr, Fr. 7:00 - 17:00 Uhr, Sa. 9:00 - 12:30 Uhr

Telefon: +49 (721) 9718400

S&G Automobile