Sommerzeit, Urlaubszeit: Während mancher mit Flieger oder Schiff in die weite Welt verreist, ziehen es viele Menschen im Land vor, mit dem eigen Auto oder einem Wohnmobil zu verreißen. Immerhin lassen sich viele schöne Ziele in der Bundesrepublik und auch in den benachbarten Ländern auf diese Weise gut erreichen.

Aber bevor es auf die weite Fahrt geht, sollte man den Urlaubs-Check auf keinen Fall vergessen. Wenn die Werkstatt des Vertrauens noch einmal über den Wagen geschaut hat, ist man sicherer unterwegs. Themen wie Reifendruck, Bremsbeläge und Kühlflüssigkeit sind bekannt, aber auch die Batterie ist nicht zu vernachlässigen.

Am besten ist es, man macht gleich einen Termin aus, damit zeitig alles vor der großen Fahrt passt. Zum Glück finden sich in der Region zahlreiche Meisterwerkstätte, die mit Qualität und Erfahrung bereit stehen. Wer hier seinen Urlaubs-Check durchführen lässt, fährt auf der sicheren Seite.

Autohaus Beier

Autohaus Brenk

Bosch Service, Mitsubishi Vertragshändler, SsangYong Vertragshändler, Nissan Vertragswerkstatt, Zertifizierter Thule Partner, Peugeot Scooter

Webseite: www.autohaus-brenk.de

Ottostraße 10, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.30 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Telefon: +49 (721) 944 13-0

Autohaus Finger

Partner für VW und Audi in Neureut

Webseite: www.autohaus-finger.de

Donauschwabenstraße 40, 76149 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Do 7.30 - 18.00 Uhr, Fr. 7.30 - 17.00 Uhr

Telefon: +49 (721) 97860-0

Autohaus Geisser

Volvo Vertragshändler Vertrieb und Service

Webseite: www.autohaus-geisser.de

Sudetenstr. 75, 76187 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:00 - 18:30 Uhr , Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 565000

Autohaus Hatzner

Ford Autohaus: Neuwagen, Gebrauchtwagen, Sercie und Reparaturen

Webseite: www.ford-hatzner-karlsruhe.de

Rüppurrer Straße 102, 76137 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 18:00 Uhr, Sa. 8:00 - 12:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 937820

Autohaus Jüttner

Autohaus Morrkopf

Spezifikation: VW und Skoda Service Partner, Service und Reparatur, Lack und Karosserieservice, Glasreparatur, Reifen-und Räderservice, E-Mobilitäts-Partner für Verkauf und Service, TÜV-Abnahme im Haus, Euromobil Autovermietung

Webseite: www.autohaus-morrkopf-weingarten.de

Durlacher Straße 80, 76356 Weingarten

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Telefon: +49 (7244) 70 10 0

Autohaus Müller

Autohaus Stoppanski

Volkswagen, Audi und ŠKODA Vertragspartner in Ettlingen bei Karlsruhe

Webseite: www.stoppanski.de

Mörscher Str. 3, 76275 Ettlingen

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7:30 Uhr – 18:00 Uhr; Samstag 8:30 Uhr – 13:00 Uhr

Telefon: +49 (7243) 57700

Mail: info@stoppanski.de

BAS Autoservice

KFZ-Meisterwerkstatt, AC Auto Check Partner, Service und Reparaturen (fast) aller Art, HU/ AU, Klimaservice, Unfall-und Glasservice, Reifenservice, 3-D Achsmessstand, Motordiagnose/Fehlerauslese u.v.m.

Webseite: www.autoservice-baschnagel.de

Gottesauer Str. 26, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:00 - 17:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 388181

BMW Ratzel

Emil Frey Ungeheuer Automobile

BMW und MINI Partner: Angebote, Service & Teile

Webseite: www.emilfrey.de/ungeheuer/ungeheuer-karlsruhe

Ottostraße 22, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 18:30 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 94930

Karrer & Barth und Partner GmbH

„Bosch-Serivce“ KFZ-Werkstatt, Service und Reparatur aller Marken

Webseite: www.karrer-barth.de

Kußmaulstraße 15, 76187 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Do. 7:00 - 18:00 Uhr, Fr. 7:00 - 17:00 Uhr, Sa. 9:00 - 12:30 Uhr

Telefon: +49 (721) 9718400

S&G Automobil AG