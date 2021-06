Mit dem eigenen Kfz in den Sommer-Urlaub

Trotz anhaltender Unsicherheiten in Bezug auf Test- und Impfpflichten möchte fast die Hälfte der Bundesbürger noch in diesem Jahr eine Reise antreten, jeder Fünfte sogar mehrmals. Zu erwarten ist, dass dazu viele den Pkw nutzen.

Im eigenen Kfz lassen sich Kontakte wie in Flugzeug oder Bahn vermeiden. Und man kann je nach Pandemielage kurzfristig entscheiden, ob die Reise eher nach Nordfriesland oder gen Süden in Richtung Mittelmeer oder Atlantik geht.

Experten kontrollieren alle wichtigen Komponenten

Doch einfach Koffer packen und spontan aufbrechen, davon rät Ulrich Köster vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) ab: „Wer keine Urlaubsunterbrechung durch eine Panne riskieren möchte, sucht vorher eine Kfz-Werkstatt auf und lässt einen Urlaubs-Check durchführen.“

Die Meisterwerkstatt kontrolliert alle wichtigen Fahrzeugkomponenten und beseitigt Mängel. Lenkung, Bremsen, Stoßdämpfer und Achsen müssen für die Reise im voll beladenen Familien-Pkw in einem einwandfreien Zustand sein, wenn man sicher unterwegs sein will.

Flüssigkeiten werden bei Bedarf aufgefüllt

Das Gleiche gilt für die Reifen. Weisen sie Schäden auf oder liegt das Restprofil gerade noch so knapp bei drei Millimetern, sollten sie ausgetauscht werden. Ganz wichtig: Der Reifendruck muss der hohen Beladung angepasst werden. Angaben dazu finden sich im Tankdeckel, am Fahrereinstieg oder in der Bedienungsanleitung.

Beleuchtung, Blinker, Frontscheibe und Wischerblätter sorgen für gutes Sehen und Gesehenwerden. Zum Pannensatz gehören Ersatzlampen für unterwegs. Dazu kontrolliert der Kfz-Mechatroniker die Flüssigkeitsstände und füllt, falls erforderlich, Motoröl, Bremsflüssigkeit, Kühlwasser und Scheibenreiniger auf.

Klimaanlage kommt im Sommer besonderer Stellenwert zu

Falls das Öl schon älter ist, wird er einen Ölwechsel empfehlen. Öl und Scheibenklar im Kofferraum geben Sicherheit, dass man unterwegs schnell nachfüllen kann. Wichtig im Sommer ist zudem die Funktion der Klimaanlage. Die Wartung kann gleich mit beauftragt werden.

Durch das Reinigen der Düsen und Lamellen sowie den Austausch des Innenraumfilters lassen sich unangenehme Gerüche im Fahrgastraum vermeiden. Das Kältemittel im Kühlkreislauf der Anlage sollte alle drei Jahre gewechselt werden. So bleibt der Kompressor länger fit. djd





