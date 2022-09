Muskulatur gezielt stärken: Kieser Training Karlsruhe als optimale Krafttankstelle

Kerstin John ist Ultra-Läuferin. Bei einem Lauf über 100 Kilometer spricht man von Ultra-Lauf. Ultra-Marathon nennt man die Distanz von etwa 45 bis 100 Kilometer. Kerstin John ist erst neulich, im Juni, beim Bienwald Backyard Ultra 121 Kilometer gelaufen. „Es war ein heißer Tag“, berichtet die 47-Jährige. „Im Bienwald war es tagsüber schön schattig. Abends sind wir, um nicht über Wurzeln zu stolpern, auf Asphalt gelaufen, auf der Nachtstrecke.“

Sie erläutert das Besondere am Backyard Ultra: Das Format kommt aus den USA und läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Auf einem 6,707 Kilometer langen Rundkurs fällt zu jeder vollen Stunde ein Startschuss. Wer länger für die Strecke braucht, scheidet aus. Wer schneller ist, hat eine Verschnaufpause. Der Run dauert so lange, bis nur noch ein Läufer ins Ziel gelangt. Dann ist Schluss. Kerstin John hat pro Runde circa 47 Minuten gebraucht, hatte also jeweils etwa 13 Minuten für die Regeneration. 18 Stunden war sie joggend auf den Beinen.

Mit optimalem Training bei Kieser zum Erfolg

„Wie hält man das aus?“ Indem man gut trainiert ist, erwidert die sportliche Frau. Kraft für die Gehwerkzeuge, Gelenke und den Rücken holt sie sich seit Jahren beim Kieser Training. Stabilität in den Gelenken ist nach ihrer Erfahrung extrem wichtig. Und auch der Rücken macht keine Probleme mehr, was während des Lockdowns – als Kieser geschlossen war – anders war.

Wie läuft das Training ab? Arme, Beine und der Rumpf sollen so kräftig bleiben, wie sie sind. Dazu trainiert die leitende Angestellte eines Internationalen Medizin-Technik-Unternehmen viele verschiedene Übungen an 12 unterschiedlichen Geräten.

Daniel Schwarz, Sportwissenschaftler und Leiter des Kieser Training Studios in Karlsruhe, erklärt die Methode des Hochintensitätstraining (HIT). Dabei geht man bei jeder Übung in einem Satz während 90 bis 120 Sekunden in die lokale muskuläre Erschöpfung. Bis es nicht mehr geht. Dann erfolgt eine Regenerationsphase von mindestens 48 Stunden. Der Trainingsreiz stimuliert neuromuskuläre Anpassungen. Am Ende nimmt das Volumen der einzelnen Muskelfasern und somit des gesamten Muskels zu.

Externer Inhalt von Youtube

Aktuell bietet das Kieser Traininig Karlsruhe eine besondere Aktion: 100 Eure Startrabatt noch bis zum 30. September.

Laufen als Leidenschaft und Entspannung

Kerstin John sieht sich derart gut trainiert bestens aufgestellt für ihre läuferischen Ziele. Drei bis fünf Marathonläufe pro Jahr zählen dazu und mindestens zwei Ultra-Läufe. „Das Laufen ist meine Leidenschaft“, betont sie. Es ist auch eine Art Meditation, danach ist mein Kopf oft total leer. Im Job gehe es um die 24-Stunden Erreichbarkeit, um hohe Konzentration in vielen Projekten und unterschiedlichen Sprachen, in Englisch, Spanisch und Französisch und natürlich in Deutsch. Das Laufen entspanne sie total.

Wie sieht der wöchentliche Trainingsplan aus? Mehrfaches Kieser-Training, abends oder an Homeoffice-Tagen auch mal in der Mittagspause, abends (an den Kieser Training freien Abenden) und am Wochenende steht das Laufen an. Mal in der Gruppe, mal alleine, wie es sich ergibt. Kerstin John ist Ansprechpartnerin für einen Karlsruher Lauftreff. Ein Tag am Wochenende ist für das lange Laufen reserviert. Gerne auf dem Rheindamm bis Rastatt oder Baden-Baden.

Volle Konzentration statt Lifestyle-Ablenkung

Ihr Ehemann ist auch ein passionierter Läufer, jedoch vor allem tempoaffin. Ich bin das Gegenteil, verrät die Hobby-Läuferin, “behutsamer, langsamer, mit dem Gefühl des ewigen Laufens – Meditation eben. „Bei all dem hilft mir das Kieser-Training“, unterstreicht die studierte Betriebswirtin. Das Konzept verzichtet auf alles, was nur irgendwie vom Training ablenken könnte. Keine Bar, keine Musik, keine Sauna, dafür volle Konzentration auf die Übungen.

Daniel Schwarz ergänzt: „Die Effizienz von Kieser-Training ist in zahlreichen Studien belegt.“ Er weist darauf hin, dass der Abbau der Muskulatur bereits ab einem Alter von 25 Jahren beginnt, wenn man nichts dagegen tut. Beweglichkeit und ein kräftiger Bewegungsapparat sollten bis ins hohe Alter das Ziel sein.