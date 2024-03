Was soll mein Kind einmal werden? Als er sich wie viele Eltern diese Frage gestellt hat, hätte Marco Strobel sich den Berufsweg seines Sohnes Domenic vermutlich nicht ausmalen können. Im Gespräch gibt er einen Einblick, was die Internetkarriere von Domenic für ihn bedeutet.

Strobel

Ja, das kann man schon sagen. Die Beziehung ist trotz der räumlichen Distanz zwischen uns intensiver geworden. Er wohnt jetzt schon seit zwei Jahren in Hamburg. Er kommt trotzdem regelmäßig zu Besuch nach Karlsruhe und auch geschäftliche Meetings haben wir manchmal zusammen. Wir haben letztes Jahr auch eine gemeinsame Tour durch die USA gemacht. Während unserer zweiwöchigen Reise hat er auch gestreamt. Das ganze Drumherum dann so hautnah zu erleben, war für mich sehr lehrreich. Mir ist besonders die Dimension von Domenics Reichweite bewusstgeworden. Mitten in New York wollten Kinder und Jugendliche aus Deutschland, die mit ihren Familien im Urlaub waren, ein Foto mit ihm machen. Während einer Bootstour in Miami haben uns Studenten angesprochen, die ihn ebenfalls kannten. Dieses Ausmaß an Bekanntheit konnte ich vorher nicht so greifen.