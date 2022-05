Kinderkram-Kolumne: Bulldozer- sind die neuen Helikopter-Eltern

Eigentlich wollte die Freundin unserer Kinderkram-Autorin ihrem Neffen nur ein nettes Geschenk machen. Was dann passierte, damit hatte sie nicht gerechnet.

Meine Freundin Annika war vor einiger Zeit auf Wochenendbesuch bei ihrer Schwester, deren Sohn ein paar Tage zuvor seinen zehnten Geburtstag gefeiert hatte.

Als ordentliche Tante hatte Annika ihm ein Geschenk mitgebracht: Einen Experimentierkasten mit Triops, also Urzeitkrebsen, inklusive Eiern, Futter und Aquarium.

Perfekt für den Jungen, der sich seit langem für Naturwissenschaft begeistert.Als Annika Freitag spätabends bei der Verwandtschaft ankam, schlief der Neffe schon. Stolz zeigte sie also seinen Eltern ihr Geschenk – und erntete entsetzte Blicke. „Das kannst Du ihm nicht geben“, sagte ihr Schwager ernst.

„Auf keinen Fall“, fügte ihre Schwester hinzu. „Dafür ist er zu sensibel. Es würde ihm das Herz brechen, wenn die Krebse sterben.“

Die Steigerung von Helikopter-Eltern

„Ganz schöne Helikopter-Eltern“, dachte Annika, und das wird jetzt auch manch anderer denken. Doch der Begriff ist nicht mehr präzise. Inzwischen gibt es eine Steigerung.

Während Helikopter-Eltern stetig um ihr Kind kreisen, nicht loslassen und sich in jeden Konflikt einmischen, gibt es jetzt eine neue Generation, die Gutes will und problematisches tut: die Bulldozer-Eltern.

Bloß keine Unannehmlichkeiten für mein Kind!

Auch Rasenmäher-, Schneepflug-, oder – besonders lustig – Curling-Eltern genannt, lassen sie die Konflikte, in die sie sich einmischen könnten, gar nicht erst entstehen. Bulldozer-Eltern walzen vor ihren Kindern her, entfernen alle Hindernisse und ebnen ihnen den Weg, so dass sie niemals mit Unannehmlichkeiten oder Rückschlägen konfrontiert werden.

Was die Folgen dieses gut gemeinten Verhaltens sind, ist unschwer zu erahnen: Motivationslosigkeit, fehlende Stressresistenz und schlechte Bewältigungsstrategien.

Die Rache des Neffen

Die Geschichte von Annika ging übrigens weiter. Nun geschenklos, bot sie am Morgen dem Geburtstagskind an, mit ihm in die Gärtnerei zu fahren und ihm eine Pflanze zu kaufen.

Dort schritt ihr Neffe zielsicher zu den fleischfressenden Pflanzen, suchte sich die größte Venusfliegenfalle aus, die er finden konnte, und rief den mitgekommenen Eltern entzückt zu: „Die kann sogar Fliegen fressen!“ Von gebrochenem Herzen keine Spur.