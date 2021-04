„Mama, googel das mal!“: Der Sohn vertraut Google mehr als der Mutter

„Mama“, sagt mein Fünfjähriger, „kann ich mal einen Zauberstab haben, der in echt funktioniert?“ „Boah“, sage ich unwillkürlich beeindruckt, „so einen will ich auch.“ Und für einen Moment stelle ich mir vor, wie die Welt aussähe, wenn mein Söhnchen und ich zaubern könnten.

Dann gäbe es: keine Diebe mehr (sagt mein Sohn) und kein Corona (sagen wir beide). Dafür gäbe es: mehrere Geburtstage pro Person und Jahr, „die trotzdem nicht langweilig sind“. Ich erhöhe um den Klimawandel-Stopp. Allerdings wäre das Klimaproblem damit nicht dauerhaft gelöst. Denn die Menschen, die ihn verbrochen haben, können wir eher nicht wegwünschen.

„Das wäre ja Mord!“ Ich gerate ins Schwitzen. Was für eine Verantwortung! Mein Sohn aber bleibt gelassen: „Dann wünschen wir uns das Klima einfach immer wieder neu.“

Hm, könnte klappen. Aber ich muss die Blase platzen lassen. Ich sage: „Du, ich fürchte, dass es keine in echt funktionierenden Zauberstäbe gibt.“ Was? Das soll ich ihm jetzt bitte beweisen. „Mama, googel das mal“, verlangt er. Denn Google vertraut er viel mehr als mir. Google weiß eben mehr als ich.

Oha!, denke ich, das ist nicht falsch, aber auch nicht ungefährlich. Da ist noch Entwicklungsarbeit zu leisten. Und ich trete an unser Bücherregal und suche meinen Brockhaus. „Als es noch kein Internet gab, kein Google und kein Wiki, haben wir hier drin nachgeschaut, wenn wir etwas wissen wollten.“

Wie, kein Internet? Kann er sich nicht vorstellen. Ich suche weiter und finde das Tierlexikon seines großen Bruders, aber wo ist mein Lexikon, das eine in nur drei Bänden, das ich aufgehoben habe, um meinen Kindern zu gegebener Zeit das mit dem Nachschlagen beizubringen? Einzig dafür tatsächlich, denn ich selber googel ja nur noch.

Und was ist mit dem Lexikon?

Ich finde es schließlich in dem Regalfach, an das man nur drankommt, wenn man das Sofa beiseite schiebt. „Zauberstab“ steht nicht drin. Ich fühle mich verraten, gebe mich geschlagen und befrage Google. Und was ist der erste Treffer? Ein Stabmixer. Nee, sagt Söhnchen alarmiert. Das ist der falsche Zauberstab. Dann wünscht er sich halt was anderes.