Neues aus dem Elternalltag

Kinder, trinkt ihr auch genug?

Klassiker-Frage beim Elternabend: Dürfen die Kinder bei Ihnen im Unterricht trinken? Was in der Grundschule noch okay ist, wird spätestens in der Abiklasse peinlich. Der Kinderkram über besorgte Mütter und schlagfertige Pädagogen.