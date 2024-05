Die Bühne steht bereits auf dem Karlsruher Marktplatz. Am Mittwoch sind zahlreiche Helferinnen und Helfer unterwegs und treffen auf Karlsruhes zentralen Platz Vorbereitungen. Denn hier findet am Wochenende der süddeutsche Kirchentag der Neuapostolischen Kirche statt.

Zahlreiche Gläubige werden erwartet. Der Kirchentag beginnt am Donnerstag, 9. Mai, und geht bis einschließlich Sonntag, 12. Mai.

Programm auf dem Karlsruher Marktplatz

Geplant sind zahlreiche Veranstaltungen, Gottesdienste und Workshops. Die Eröffnung des süddeutschen Kirchentags findet am 9. Mai um 18 Uhr mit einem Abendgottesdienst in der neuapostolischen Kirche Karlsruhe-Mitte statt. Eine offizielle Eröffnung ist am 10. Mai um 11 Uhr in der Schwarzwaldhalle.

Ein großer Teil des Programms findet auch nicht auf dem Marktplatz, sondern in oder um das Kongresszentrum/Gartenhalle statt.

Auch Europa ist im Fokus

Auf dem Marktplatz wird es unter anderem einen Poetry Slam (10. Mai, 15 Uhr), ein offenes Singen (10. Mai, 16.30 Uhr) oder diverse Konzerte geben. Am 11. Mai gibt es etwa um 12.30 Uhr Dudelsackmusik zu hören. Die Abschlussveranstaltung des Kirchentags findet am Sonntag, 12. Mai, ab 11 Uhr in der Schwarzwaldhalle mit einem Gottesdienst statt.

Es ist nicht die einzige Veranstaltung auf dem Karlsruher Marktplatz in den kommenden Tagen. Ab Donnerstag, 9. Mai, präsentieren sich bis Sonntag Projekte und Initiativen mit der Ausstellung „Wir machen Europa“.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich große Glaubensvereinigungen in Karlsruhe treffen. Vor knapp zwei Jahren wurde in Karlsruhe erstmals die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen abgehalten.