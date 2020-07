Plastikmüll und Glühbirnen

Klima-Akademie informiert in der Günther-Klotz-Anlage

In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal eine Klima-Akademie in der Günther-Klotz-Anlage. Ganz so wissenschaftlich, wie das klingt, ist die Sache aber nicht. An verschiedenen Ständen auf dem "Fest" ermitteln Besucher ihren ökologischen Fußabdruck, drehen am Glücksrad oder lernen, welche Glühbirne am klimafreundlichsten ist.