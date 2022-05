Klimaaktivisten der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ haben am Montagmorgen Straßen in Karlsruhe, Stuttgart und weiteren deutschen Großstädten blockiert. In Karlsruhe hielten sechs Aktivisten den Verkehr auf einer Abfahrt der B10 in Richtung Pfalz auf, was zum Rückstau auf der Südtangente führte.

Die Gruppenmitglieder stellten sich gegen 7.40 Uhr mit Bannern auf einen Fußgängerüberweg der Ausfahrt am Kühlen Krug, zwei von ihnen klebten sich mit Sekundenkleber an der Straße fest.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, wurden die Fahrzeuge in Richtung Karlsruher Innenstadt aufgehalten und es bildete sich ein Stau von etwa drei Kilometern bis zur Vogesenbrücke.

Hände der Aktivisten mit Lösungsmittel entfernt

Die Polizei konnte die zwei festgeklebten Aktivisten mit Lösungsmittel von der Fahrbahn lösen und verhandelt derzeit mit den Aktivisten, sich von der Straße zu entfernen und auf dem Gehweg zu demonstrieren. Aktuell besteht die Verkehrsbehinderung allerdings noch.

Auch in Stuttgart hat ein Aktivist seine Hand nach Auskunft der Polizei auf die Fahrbahn geklebt. Insgesamt drei Gruppenmitglieder saßen auf einem Fußgängerüberweg auf einer Fahrbahn stadteinwärts. Auch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ blockiert seit Monaten deutschlandweit immer wieder Straßen und Autobahnen. Sie fordert ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine Agrarwende, um Treibhausgase zu mindern. Auch in weiteren deutschen Großstädten fanden solche Blockaden der Gruppe am Montagmorgen auf wichtigen Straßen statt.