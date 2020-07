"Knarrenbauer" und "AKK47": So reagiert die Twitter-Gemeinde auf AKK

Die nächste Überraschung aus Berlin: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer soll neue Verteidigungsministerin im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel werden . Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstagabend. Die CDU-Politikerin soll Ursula von der Leyen nachfolgen, die das Europaparlament zuvor zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt hatte.

Auch auf Twitter sorgte die politische Entscheidung für viel Aufregung. Die Twitter-Nutzer bewiesen dabei (mal wieder) auch jede Menge Kreativität - und Galgenhumor. Fabian Köster (bekannt aus der Heute-Show) twitterte:

#AKK passt doch gut zur Bundeswehr: A lles K omplett K aputt — Fabian Köster (@koesterfabian) 16. Juli 2019

Überhaupt fielen die Reaktionen zu einem überwältigenden Anteil negativ aus.

#Akk ist der E-Scooter unter den Verteidigungsministern: Keiner weiß, wo die plötzlich herkam, alle rollen peinlich berührt mit den Augen- und Zehntausende fürchten um ihre Sicherheit. #vonderLeyen #Verteidigungsministerium #EU — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) 16. Juli 2019

#AKK : "Ich ziele gerne auf andere und schieße mir dann meistens selbst ins Bein." Merkel: „Sie haben den Job.“ #Verteidigungsministerin #Verteidigungsministerium — extra3 (@extra3) 16. Juli 2019

Lob oder Zuspruch für die Entscheidung gibt es auch. Die Befürworter der Personalrochade sind auf Twitter aber klar in der Minderheit.

Kampf-Knarrenbauer?

Und ja, wir sind im Internet: Das heißt, Wortspiele und Witzchen florieren. Annegret Kramp-Karrenbauer wurde passend zu ihrem neuen Job prompt in "Kampf-Knarrenbauer" umbenannt - passender Hashtag inklusive. Als neue Waffe für die Bundeswehr schlugen die Twitter-Nutzer die "AKK47" vor...

Kramp-Karrenbauer selbst kommentierte ihren neuen Job auf Twitter übrigens nicht: Am Dienstagabend kommentierte sie wohlwollend die Wahl von Ursula von der Leyen zur EU-Parlamentspräsidentin. Am Mittwoch twitterte sie Glückwünsche an Angela Merkel. Die Kanzlerin feiert ihren 65. Geburtstag.