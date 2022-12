Von den Märkten dieser Welt direkt in die Region: Köstlichkeiten in Hülle und Fülle bieten Feinkosthändler ihren Kunden in Karlsruhe und Umgebung. Das Angebot reicht dabei von erlesenen Trüffeln über edle Spirituosen bis hin zu verführerischen Pralinen und anderen Delikatessen.

In der Haute Cuisine werden mit dem Begriff „Delikatessen“ ganz besondere Leckerbissen bezeichnet. Das Wort leitet sich ursprünglich vom französischen „délicieux“ ab, was so viel wie „fein“ oder „zart“ bedeutet. Feine und zarte Aromen sind es dann auch, mit denen Champagner, Jakobsmuschel und Co. den Gaumen kitzeln.

Angulas – eine spanische Spezialität

Während es manche Delikatessen wie Hummer und Trüffel zu weltweitem Ruhm gebracht haben, sind einige nahezu unbekannt. So wüssten wohl nur die wenigsten, dass Angulas (zu Deutsch Glasaale) hohe Preise auf dem internationalen Markt erzielen.

Ein Kilo der spanischen Meerestiere kostet gut 1000 Euro. Oftmals ist diese Unbekanntheit einiger Spezialitäten schlicht regionalen und kulturellen Unterschieden zuzuschreiben.

Renaissance der Pfifferlinge

Delikatessen sind ebenso wie die Mode seit jeher Trends unterworfen. Speisen bzw. Zutaten, die heute gemeinhin als „Feinkost“ gelten, waren früher häufig ein „Arme-Leute-Essen“.

Eine Renaissance haben etwa Pfifferlinge erlebt: Einst wurden die schmackhaften Küchenstars vor allem von der bäuerlichen Bevölkerung gesammelt und verzehrt, heute fiebern Genießer der Saison der goldfarbenen Waldschätze das ganze Jahr entgegen. Die ruhmreiche Bouillabaisse hat ihren Ursprung in der französischen Hafenstadt Marseille.

Händler sollen Fisch(-reste) und Meeresfrüchte, die sie am Abend nicht verkauft hatten oder die lediglich Beifang gewesen waren, durch die Verwertung in dem würzigen Fischeintopf schlicht vor dem Vergammeln gerettet haben. Heute erfreuen sich Gourmets an diesem kulinarischen Highlight.

Kaviar avanciert zu Star der Hochküche

Stör-Kaviar reiht sich ebenfalls in die Riege der Feinkost ein, die in der Vergangenheit als „Arme-Leute-Essen“ galt. Erst Ende des 19. Jahrhunderts avancierte echter Kaviar zu einem begehrten Hochgenuss der Hochküche, da der dezimierte Wildbestand des Störs bei erhöhter Nachfrage zu einer deutlichen Preissteigerung führte.

Edel-Spirituosen als lukrative Geldanlage

Edel-Spirituosen gelten unter Kennern nicht nur als Tor zu einer neuen kulinarischen Welt, sie sind ebenso eine lukrative Geldanlage. Ob Whisky, Rum, Wein oder Cognac – sie überzeugen Genießer mit feinsten Aromen und Geschmacksnoten, werden mitunter Jahrzehnte in alten Holzfässern gelagert. Ihre Herstellung ist ebenso Wissenschaft wie Kunst

.

BNN-Leser finden hier eine Auswahl von Händlern in Karlsruhe und Umgebung, die ausgewählte Köstlichkeiten und Spirituosen führen:

Heine’s Wine & Dine

Schlemmermeyer

Metzgerei Heiko Brath

Vom Fass

Pastamanufaktur Zia Pina

Heine’s Wine & Dine

Bild

Die Leistungen im Überblick:

Wir kreieren aus regionalen Zutaten kreative und optisch hochwertige Menüs, die alle drei Wochen wechseln

Es gibt regionale Weine und internationale Entdeckungen zu genießen

Über 20 Weine im offenen Ausschank und Weinkarte mit über 200 Positionen

Die Möglichkeit an der Bar ausgewählte hochwertige Snacks zu genießen (diverse Fischkonserven wie Sardinen und Thunfisch, hausgemachtes Naan Brot, Käse vom Affineur und regionale Schinken

Ein Besuch bei uns kann ein unkompliziertes Glas Wein oder auch ein fine dining Menü sein, es gibt für jeden Geschmack das richtige.

Kontaktdaten:

Webseite: www.heine-wine-dine.com



Adresse: Merkurstraße 3, 76530 Baden- Baden

Öffnungszeiten: Fr. bis Di. 18.00 bis 24.00 Uhr

Schlemmermeyer

Bild

Die Leistungen im Überblick:

große Vielfalt an ausgewählter Feinkost

geräucherter Entenbrust

erlesenen Schinken

exklusiven Käsespezialitäten

traditionellen Quiches, Salaten und Frischkäsezubereitungen.

Kontaktdaten:

Webseite: www.schlemmermeyer.de

Adresse: Kaiserstraße 100, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 10.00 bis 18.00 Uhr

Metzgerei Heiko Brath

Bild

Die Leistungen im Überblick









Kontaktdaten:

Webseite:

Adresse:

Öffnungszeiten:

Vom Fass

Bild

Die Leistungen im Überblick

Koch-Abende und Spirituosen-Tastings

Verschiedene Antipasti

Gin

Whisky&Rum

Grappa

Essig&Öl

Kontaktdaten:

Webseite: www.vomfass.de/karlsruhe

Adresse: Douglasstr. 22, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten im Dezember: Mo. bis Fr. 9.00 bis 19.00 Uhr, Sa. 9.00 bis 18.00 Uhr, Heiligabend 9.00 bis 14.00 Uhr

Öffnungszeiten außerhalb von Dezember: Mo. bis Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr, Sa. 10.00 bis 17.00 Uhr

Pastamanufaktur Zia Pina

Bild

Die Leistungen im Überblick:

Gegründet 1984 als eine der ersten Pastamanufakturen in Deutschland

Qualität steht im Mittelpunkt

Frische natürliche Zutaten

keine Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker

Italienische Familienrezepte

Über 80 Sorten Pasta und Gnocchi, darunter viele saisonale Spezialitäten

Über den Online-Shop können auch Endkunden und kleine Gastronomen beliefert werden

Kontaktdaten:

Webseite: www.pastamanufaktur.de

Adresse: Eisenstockstraße 9-11, 76275 Ettlingen

Verkauf: WoCa GmbH, Am Reutgraben 1, 76275 Ettlingen

Webseite: https://www.woca.de/vertrieb

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 08.00 bis 18.00 Uhr, Sa. 10.00 bis 13.00 Uhr