Kollision beim Ausparken in Karlsruhe: Eine Person leicht verletzt

Zu einer Kollision zwischen zwei Pkws und einer Leichtverletzten ist es am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, in der Grünewaldstraße in Karlsruhe gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 30-Jähriger rückwärts aus einer Parklücke auf die Grünewaldstraße in Karlsruhe und übersah offenbar die Fahrerin eines anderen Pkw.

Die 87-Jährige Fahrerin kollidierte daraufhin mit dem ausparkenden Pkw. Hierbei verletzte sich die Beifahrerin des 30-Jährigen leicht. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.