Lockerungen in Baden-Württemberg

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ist ein Monster der Gesundheitsbürokratie und sollte so schnell wie möglich entrümpelt werden. Kein Mensch kann mehr nachvollziehen, welche Regeln jetzt aktuell wo und für wen gelten.

Die Verständlichkeit des politischen Handelns ist auf der Strecke geblieben, weil das Paragraphenwerk mit jedem neuen Beschluss und mit jeder Ministerpräsidentenkonferenz komplizierter geworden ist. Erst 100, dann 50, jetzt 35 – stetig neue Schwellenwerte bei der 7-Tage-Inzidenz mit noch komplizierteren Öffnungsschritten sind maximal verwirrend.

Derart unverständliche Verordnungen führen zu Missverständnissen und zu Ablehnung. Deshalb besteht akuter Handlungsbedarf – spätestens mit Ablauf der Bundesnotbremse zum Monatsende muss ein einfaches System her. Dabei ist längst nicht alles schlecht, was in der neuen Verordnung steht.