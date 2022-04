Ein Schicksal, das viele Familien teilen: 30 Jahre lang hat Hüseyin in Deutschland am Schmelzofen geschuftet und gespart, um sich und seiner Frau als Rentner etwas leisten zu können.

Hat sich eine Wohnung in Istanbul gekauft, und als er sie dann bewohnen will, bekommt er einen Herzinfarkt und ist tot.

Die Familie kommt zusammen, die Söhne und Töchter erinnern sich. Die unterschiedlichen Leben und Meinungen prallen heftig aufeinander. Manches bricht auf, einiges wird wieder zugeschüttet, Familiengeheimnisse werden aufgedeckt, oder es wird weiter geschwiegen, aneinander vorbeigeredet.

„Dschinns“-Autorin Fatma Aydemir stammt aus Karlsruhe und lebt in Berlin

Aus ihrem fulminanten und bereits viel beachteten Roman „Dschinns“ liest Fatma Aydemir, 1986 in Karlsruhe geboren und seit 2012 als Journalistin in Berlin lebend, am Mittwoch in ihrer Geburtsstadt. Sie gibt jedem Mitglied dieser ganz normalen Familie eine eigene Stimme, jedes kommt in einem eigenen Kapitel zu Wort.

Die neben Sevda stärkste Figur ist ihre Schwester Perihan, genannt Peri. Sie ist klug und gebildet, sensibel und rebellisch sucht sie ihren eigenen Weg. Sie studiert in Frankfurt Germanistik und ist in einem feministischen Lesekreis und einmal versucht sie, ihrer Mutter Emine beim Zwiebelschneiden die Sprachtheorie Judith Butlers zu erklären. Die beiden Söhne bleiben dagegen etwas blass: Hakan und Ümit, der sich in einen Jungen verliebt hat.

Es stellt sich heraus, dass der Vater, der aus einem kurdischen Bergdorf stammt, als türkischer Soldat gegen die Kurden kämpfen musste. Er und seine Frau sprachen danach nie wieder Kurdisch, erst bei der Beerdigung hörten die Kinder diese für sie fremden Klänge. Und plötzlich erfahren die Kinder, dass es noch eine ältere Tochter gibt, die für tot erklärt wurde, die aber nach der Geburt der 16-jährigen Emine weggenommen wurde.

Der Höhepunkt des Romans ist wohl der Streit zwischen Emine und Sevda, die nie in eine Schule ging und wie ein „kaputter Koffer“ bei den Großeltern zurückgelassen wurde, als der Vater den Rest der Familie nach Deutschland holte. In einem Wutanfall konfrontiert sie ihre Mutter damit, dass sie zwar immer unterdrückt wurde: „Es mag stimmen, dass Männer das Sagen haben, ja es ist 1999, verdammt nochmal, und es ist noch immer so.

Aber damit sie das können, damit sie für immer alles bestimmen, dafür brauchen sie Leute wie dich. Frauen, die andere Frauen für immer kleinhalten. Die ihre Kinder dazu zwingen, dasselbe verkackte Leben zu führen, das sie selbst auch hatten.“

Manchmal mit all den Themen emigrantischer Kultur überfrachtet, ist Aydemirs Roman mit ihrer klaren und emotionalen Sprache dennoch ein psychologisch fein austariertes, atmosphärisches und oft brutales Kammerspiel.

Das wie unter einem Mikroskop das Elend und auch die innere Not von Einwandererfamilien aufblättert, die sich weder in ihrer alten noch in ihrer neuen Heimat, deren Sprache die Mutter nie gelernt hat, zu Hause fühlt. Und gleichzeitig das Schweigen in so vielen Familien genau seziert, in dem oft schreckliche Geschichten lauern.

Bühnenversion von „Dschinns“ ist am Nationaltheater Mannheim geplant

Das Potenzial von „Dschinns“ wurde früh erkannt: 2020 bekam Aydemir für das Romanprojekt einen Robert-Gernhardt-Preis, und schon wenige Wochen nach dem Erscheinen des Buches hätte am Nationaltheater Mannheim eine Bühnenversion uraufgeführt werden sollen.

Die Premiere wurde aufgrund coronabedingter Ausfälle im Ensemble von Anfang April auf Juli verschoben. An diesem Mittwoch, 27. April, aber gibt Fatma Aydemir selbst einen Einblick in ihr Buch bei einer Lesung auf Einladung der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe im Kulturhaus p8 (Schauenburgstraße 5, Karlsruhe), die um 20 Uhr beginnt.