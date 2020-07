Kurzkritik: Best of the Show

Kreischen belohnt junge Streetdancer

Von wegen Kinderkram: Die Kinder und Jugendlichen rockten bei "Best of the Show" mit Hip Hop und Streetdance die Feldbühne bis sie vibrierte. Tolle Choreografien, bis hin zu akkurat getakteter Mimik und akrobatischen Einlagen begeisterten das Publikum. Der Applaus war lärmend laut. Verdient.