Die baden-württembergische Kreisreform 1973: Plötzlich waren Badener und Schwaben im Enzkreis vereint

Fast wirkt es ein bisschen trotzig: „Neuenbürg (Württ)“ steht auf den Bahnhofsschildern der zwölf Kilometer südwestlich von Pforzheim gelegenen Stadt. Als wollte man allen Bahnreisenden zeigen: Wir sind hier in Württemberg, nicht in Baden.

Dass die etwa 8.400 Einwohner zählende Stadt im Enzkreis dennoch zum Regierungsbezirk Karlsruhe und damit irgendwie doch zu Baden gehört, steht auf einem anderen Blatt.

Und dass das Museum im württembergischen Schloss Neuenbürg mittlerweile ein Zweigmuseum des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe ist, klingt auf den ersten Blick auch nicht wirklich logisch. So ist’s aber nun mal und so schnell wird sich das wahrscheinlich auch nicht mehr ändern.