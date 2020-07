Kritik an Fernsehprogramm zu Feuer in Notre Dame

Nach dem gewaltigen Feuer in der Kirche Notre Dame in Paris hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet auf Twitter die Berichterstattung der ARD kritisiert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk "schlafe", während "rechte Hetzer" Verschwörungstheorien verbreiteten.

Am Montagabend ist in der weltberühmten Kirche Notre Dame in Paris ein gewaltiges Feuer ausgebrochen - doch in der ARD tauchte der Brand nur in den Nachrichten auf. Anstelle einer "Brennpunkt"-Sendung zeigte der öffentlich-rechtliche Sender um 20.15 Uhr eine Tierdokumentation, ab 21 Uhr lief die Talkshow "Hart aber fair" zur moralischen Frage der Tierhaltung in der Landwirtschaft.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat auf Twitter die Berichterstattung des Senders scharf kritisiert. "Russia Today und Al Jazeera berichten, rechte Hetzer verbreiten erste Verschwörungstheorien und der öffentlich-rechtliche Rundfunk schläft", schrieb er.

Schlimm. @SoniaMikich hat absolut recht. Russia Today und Al Jazeera berichten, rechte Hetzer verbreiten erste Verschwörungstheorien und der öffentlich-rechtlich Rundfunk schläft. #NotreDameCathedral https://t.co/C4tcx93sai — Armin Laschet (@ArminLaschet) 15. April 2019

Millionen Menschen fiebern mit der Kirche Notre Dame in Paris, einem der bedeutendsten kulturellen Orte in Europa. Warum muss man @CNN einschalten während die @ARD_Presse Tierfilme zeigt? — Armin Laschet (@ArminLaschet) 15. April 2019

Kritik gab es außer von dem Politiker unter anderem auch von Ulrich Deppendorf, von 2007 bis 2015 Fernseh-Chefredakteur Im ARD-Hauptstadtstudio. "Schwer nachzuvollziehen", meinte er zu der Entscheidung, keinen Brennpunkt zu senden.

Warum gab es keinen ARD-Brennpunkt zum Brand von Notre Dame, neben dem Eiffelturm das Symbol Frankreichs? Schwer nachzuvollziehen. — Ulrich Deppendorf (@DeppendorfU) 15. April 2019

Das Feuer hat in der weltberühmten Kirche in Paris schwere Verwüstungen angerichtet. Der Feuerwehr gelang es aber, die Struktur des Gebäudes zu erhalten. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bereits angekündigt, dass die Kirche wiederhergestellt werden soll.