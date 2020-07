BNN-Umfrage

KSC-Aufstieg - Ihre Meinung ist gefragt!

Na also, es geht doch: Der Karlsruher SC hat am Samstag mit einem 4:1-Sieg in Münster den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Dabei sahen die Karlsruher die ganze Saison über nicht immer hundertprozenti souverän aus – neben großen und überzeugenden Siegen waren auch mehrere lahme Remis und enttäuschende Niederlagen mit dabei.