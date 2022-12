Ally Pally in London

KSC-Dartsspieler Rodriguez nimmt an WM teil und träumt vom Coup

Alle Jahre wieder in der Weihnachtszeit küren die Dartsspieler im Tollhaus Alexandra Palace, genannt Ally Pally, ihren Weltmeister. Diesmal ist auch ein Mitglied des Bundesligisten KSC am Start: Neuzugang Rowby-John Rodriguez will überraschen.