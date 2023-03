KSC gegen den Hamburger SV: So kommen die Fans ins Stadion

Die Polizei hat für das Fußballspiel des Karlsruher SC gegen den Hamburger SV am kommenden Sonntag besondere Vorkehrungen getroffen. In einer Pressemeldung teilte sie mit, dass an diesem Tag die Verkehrsregelung geändert wird.

Aus Richtung Willy-Brand-Allee ist nur der Gäste-Parkplatz erreichbar

Die Polizei bittet alle mit dem Auto anreisenden KSC-Fans nicht aus Richtung der Willy-Brandt-Alle zu Stadion zu fahren, da von dort aus nur der Gästebereich des Birkenparkplatzes erreichbar sein wird. Auch Fußgänger und Fahrradfahrer müssen damit rechnen, auf diesem Weg nicht zu den Eingängen der Ost- und Südtribüne zu gelangen.

Shuttle-Busse verkehren zwischen Durlacher-Tor und Zugang zu Ost- und Südtribühne

Stadionbesucherinnen und -besucher mit Karten für den Heimbereich auf der Ost- und Südtribüne werden daher gebeten, das Stadion unbedingt aus Richtung Durlacher Tor anzusteuern und für die Anfahrt möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Ab dem Durlacher Tor werden ab Stadionöffnung im 10-Minuten-Takt Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zum Stadion verkehren.

Polizei empfiehlt den Schlossgarten als Zugang zur Nordtribühne

Heimfans mit Karten für die Nordtribüne empfiehlt die Polizei, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Karlsruher Innenstadt zu kommen und von dort zu Fuß den provisorischen Stadionzugang auf der Friedrichstaler Allee über den Schlossgarten aufzusuchen.

Gegen 11.30 Uhr sperrt die Polizei den Adenauerring auf Höhe des Stadions für den Verkehr. Das und die Baustelle am Adenauerring kann zu einem erheblichen Rückstau führen.

Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass erkennbar alkoholisierte oder sonst berauschte Personen nicht auf das Stadiongelände dürfen. Die Einsatzkräfte werden je nach Lage auch eine Drohne einsetzen, um die Kontrolle über die Situation zu behalten.