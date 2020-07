Schweigender Fan-Protest

KSC-Geschäftsführung spricht sich gegen Montagsspiele aus

Am kommenden Montag (19 Uhr) tritt der Karlsruher SC zum Drittliga-Spiel bei den Würzburger Kickers an. Ein Termin, der den Groll der KSC-Fans gegen den DFB weiter anwachsen lässt. So hat die zu jedem Auswärtsspiel fahrende Fan-Gruppierung Ultra1894 beschlossen, in Würzburg gegen die Anstoßzeit zu protestieren - schweigend.