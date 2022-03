KSC-Heimspiel gegen Düsseldorf ohne Corona-Beschränkungen

Erstmals seit mehr als zwei Jahren kann das Wildparkstadion am kommenden Sonntag wieder voll ausgelastet werden. Maskenpflicht, Abstandsgebot, Testnachweis - alles ist hinfällig.

Mit dem Auslaufen der aktuellen Corona-Verordnung fallen ab 3. April fast alle Corona-Einschränkungen in Baden-Württemberg weg. Damit kann das KSC-Heimspiel am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf ohne jegliche Maßnahmen stattfinden. Das teilte der KSC am Dienstag mit.

Der Verein hatte zuvor den Kontakt zum Sozialministerium gesucht, um die rechtlichen Bedingungen zu klären. Für Großveranstaltungen wie KSC-Heimspiele bedeutet das Auslaufen der Corona-Verordnung derzeit den Wegfall sämtlicher Corona-Einschränkungen.

Konkret bedeutet das:

Keine Zuschauerbeschränkungen mehr im Wildpark

Wegfall der 3G-Regelung im Wildpark, keine Nachweise mehr notwendig

Keine Maskenpflicht mehr für Besucher im Wildpark

Keine Abstandsgebote

Keine Personalisierung von Tickets im Rahmen der Kontaktnachverfolgung

Der KSC kann damit erstmals seit mehr als zwei Jahren den Wildpark wieder komplett und ohne Einschränkungen auslasten. Baustellenbedingt bedeutet das eine aktuelle Gesamtkapazität von rund 20.000 Zuschauern. Auch die organisierte Fanszene hat laut Verein bereits ihre Rückkehr angekündigt.

Noch Resttickets für die Partie gegen Düsseldorf verfügbar

Tickets für die Partie gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag um 13:30 Uhr sind online unter ksc.de/tickets erhältlich. Aktuell sind nach Vereinsangaben bereits 15.400 Karten verkauft. Auf der Osttribüne sind demnach noch wenige Sitzplatz-Resttickets verfügbar, für die Südtribüne gibt es noch Stehplatzkarten.

Da sich die Infektionszahlen aktuell immer noch auf einem hohen Niveau befinden, appelliert der KSC weiterhin an alle Fans, trotz Wegfall aller bisherigen Beschränkungen umsichtig und rücksichtsvoll miteinander umzugehen.

Dazu gehört beispielsweise, dass alle Besucher nach eigenem Befinden auch weiterhin eine medizinische Maske tragen können. Besuchern, die weder geimpft noch genesen sind, empfiehlt der KSC, sich vor dem Spiel eigenverantwortlich zu testen.